Che Dio ci aiuti 8: trama, cast, attori, Elena Sofia Ricci, personaggi, Francesca Chillemi, quante puntate, episodi, durata, location, streaming, Rai 1

Che Dio ci aiuti 8 è l’ottava stagione della popolare serie di Rai 1 che torna in onda da giovedì 27 febbraio. Una fiction longeva e di successo prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Tante le novità di questa stagione: Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso. Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore. Ad affidarle questo compito è proprio Suor Angela. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Suor Azzurra (Francesca Chillemi) – che alla fine della scorsa stagione aveva finalmente preso i voti – si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue “ragazze”. Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani: le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”.

Una sfida difficile per Azzurra. Finora è stata una giovane ragazza tra le suore, mentre adesso dovrà essere una suora tra giovani ragazze. Ragazze complicate, moderne, con storie di famiglie dissestate e un disperato bisogno di attenzioni. A chiedere ad Azzurra di svolgere questo nuovo compito, cambiando città e vita, è stata Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che vuole aiutare il puntiglioso direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), a salvare la struttura dalla chiusura. Lorenzo, stimato psichiatra, è padre di due figli: Pietro (Tommaso Donadoni) e la piccola Giulia (Gaia Bella), detta GiuliaBum perché appena si muove, inciampa. Solido e razionale, Lorenzo cerca di gestire la famiglia e le ragazze della “Casa del Sorriso” da quando sua moglie Serena è morta in un incidente l’anno prima. All’inizio fatica nel trovare la sintonia con Suor Azzurra e i suoi metodi non convenzionali: se lui è tutto regole, lei è tutto cuore e a volte sbaglia, si confonde, combina disastri e continua a essere segretamente innamorata delle sue borse. Ma ha una luce negli occhi che trasmette alle ragazze che hanno la fortuna di incontrarla. Prima tra tutte, Cristina (Ambrosia Caldarelli), sedicenne incinta di uno spacciatore, alla quale la vita ha insegnato a non fidarsi mai di nessuno.

Col tempo, imparerà invece che accanto a lei ci sono persone che le vogliono davvero bene e ci tengono a lei; anche le più inaspettate, come Pietro, con cui ci sarà qualcosa di più di una semplice amicizia. E poi Olly (Ludovica Ciaschetti), ragazza intelligente dalla parlantina sciolta, che ha perso il papà a 6 anni e da quel momento ha sempre vissuto in casa-famiglia. E, infine, Melody (Bianca Panconi) – un’anima candida e solare che scaccia la tristezza canticchiando – accolta in casa-famiglia per sfuggire a un compagno violento. A rimanere colpito dal suo candore sarà Corrado (Giulio Corso), un giovane ed elegante avvocato che offrirà il suo aiuto legale pro bono.

Con tenacia e pazienza, Azzurra riuscirà a farsi voler bene dalle ragazze, che piano piano vedranno in lei non solo un valido aiuto, ma anche una presenza amorevole su cui poter contare. E anche Lorenzo si renderà conto che quella suora un po’ matta è riuscita, dopo tanto tempo, a rendere di nuovo la casa-famiglia una famiglia.

Che Dio ci aiuti 8, il cast: attori e personaggi

Che Dio ci aiuti 8, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.

La protagonista principale di questa stagione sarà Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Il personaggio di Azzurra ha subito una significativa evoluzione nel corso della serie, passando da una giovane donna mondana a una suora devota e responsabile. In questa ottava stagione, Suor Azzurra affronta una nuova sfida: trasferirsi a Roma per impedire la chiusura della casa-famiglia “La Casa del Sorriso”. Questo cambiamento di ambientazione rappresenta una svolta importante nella serie, spostando l’azione dall’Umbria alla capitale italiana. Dopo lo stop della scorsa stagione, Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni di Suor Angela.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Che Dio ci aiuti 8? In tutto sono previste dieci puntate, a cominciare da giovedì 27 febbraio su Rai 1. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 27 febbraio 2025

Seconda puntata: 6 marzo 2025

Terza puntata: 13 marzo 2025

Quarta puntata: 20 marzo 2025

Quinta puntata: 27 marzo 2025

Sesta puntata: 3 aprile 2025

Settima puntata: 10 aprile 2025

Ottava puntata: 17 aprile 2025

Nona puntata: 24 aprile 2025

Decima puntata: 1 maggio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 8 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 27 febbraio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.