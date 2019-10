Nicola Cavallaro, chi è il concorrente di X Factor 2019 | Over

Nicola Cavallaro è uno dei concorrenti di X Factor 2019, il talent di Sky pronto a partire con i Live da giovedì 24 ottobre. Il cantante, dopo aver superato le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, è pronto ad esordire nelle otto puntate in diretta. Ma chi è Nicola Cavallaro di X Factor 2019?

28 anni, catanese di origine, fa parte della squadra degli Over, guidata da Mara Maionchi, il giudice che ha vinto le ultime due edizioni del talent. Di lui colpisce senz’altro la voce profonda e possente, che gli ha permesso di superare le varie selezioni ed accedere ai Live.

I concorrenti e le squadre di X Factor 2019

Ma chi è Nicola Cavallaro? Scopriamo età, carriera e vita privata del cantante di X Factor 2019.

Nicola Cavallaro chi è: cantante X Factor 2019

Classe 1991, Nicola Cavallaro è originario di Catania. Per lui il mondo dei talent non è una novità, dato che nel 2017 ha partecipato all’edizione francese di The Voice, arrivando fino alla finale. “The Voice è stata una vetrina che mi è servita e sono riconoscente sia al talent che al pubblico, a chi mi ha portato avanti nel programma”, ha raccontato il concorrente di X Factor 2019.

Alle Blind Audition ha spopolato con la sua versione di Fallin‘, brano di Alicia Keys, che è stato notato dalla stessa artista americana, la quale ha ammesso come quella di Cavallaro fosse la versione migliore che avesse mai sentito.

Il regolamento dell’edizione 13 di X Factor

Appassionato di musica sin da ragazzo, ha iniziato suonando in alcune band catanesi tra rock e blues. Grazie a Youtube ha ottenuto i suoi primi fan, ma Nicola è rimasto sempre con i piedi per terra, consapevole di quanto sia difficile sfondare in questo campo.

Nicola Cavallaro ha infatti continuato a studiare e ha servito nel corpo dei paracadutisti Folgore dell’esercito italiano. Attualmente studia Medicina all’università.

Eppure la musica è e resta sempre la sua passione: si definisce “nato a pane e rock ‘n’ roll”, la sua musica ha infatti influenze rock ma è anche legata ai grandi cantautori italiani del passato come Cocciante, Dalla, De Gregori.

I brani del cantante di X Factor 2019 sono per lo più autobiografici, raccontano della sua vita, ma fa anche delle denunce sociali. A catturare è senz’altro il suo timbro caldo e duro.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell’Extra Factor

Dopo i primi successi, Nicola Cavallaro ha firmato un contratto discografico quinquennale con Universal Music France. La sua giudice di X Factor, Mara Maionchi, ha detto di non sapere che il suo concorrente avesse già partecipato ad un altro talent come The Voice: “Non lo sapevo, non me lo ha detto nessuno. Evidentemente consideravano la notizia di nessun valore”.

Potrebbero interessarti Skam Italia, la quarta stagione si farà: l’indizio manda in delirio il web Beppe Fiorello torna in tv con “Gli orologi del diavolo” Un passo dal Cielo 5: la trama della settima puntata in onda oggi 24 ottobre 2019

Nicola Cavallaro X Factor 2019: vita privata e social

Molto riservato, sappiamo che è fidanzato da diversi anni. Su Instagram il suo profilo è seguito da oltre 33mila persone. In un’intervista al sito di Sky, Nicola Cavallaro racconta: “Quando Mara mi ha detto che farò parte dei Live avevo l’eccitazione a mille, ero davvero felice. Lei ha una storia discografica di oltre 40 anni, per cui può darmi tanto grazie alla sua grande esperienza”.

“Ho fatto parte dei Paracadusti della Folgore, ho girato in vari Paesi: sono uno che non molla mai. Cerco sempre di trasformare la paura in adrenalina pura. Non sono riuscito ad individuare un vero rivale tra i concorrenti di quest’anno: l’obiettivo di ognuno è quello di farsi notare dal mondo discografico”.

“Per me l’X Factor è fare musica senza voler copiare nessuno e anche un po’ fregandosi di quello che dicono gli altri”. Riuscirà Nicola Cavallaro a vincere X Factor 2019 e diventare una nuova stella della musica italiana? Lo scopriremo durante i Live, in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky Uno.

Dove vedere X Factor 2019 in streaming