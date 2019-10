Sierra X Factor 2019: chi sono Massimo e Giacomo del duo trap di Samuel Romano

“La nostra indole è un cantante, che è dentro di noi e che vogliamo far uscire. Questo gruppo è nato anni fa per puro caso, quando la passione per la batteria ci ha unito, poi abbiamo cominciato a scrivere canzoni e ad entrare in questo mondo hip pop, trap e anche un po’ pop”. Si presentano così i Sierra, uno dei tre gruppi che Samuel Romano, giudice della categoria Gruppi di X Factor 2019, ha scelto per la sfida – ad alto livello di competizione – dei Live Show.

I Sierra sono un duo composto da Massimo e Giacomo, due giovani 26enni originari di Roma che alle Auditions hanno ricevuto una standing ovation da parte del pubblico portando un loro brano, Enfasi, dove sulla base di Stolen Dance di Milky Chance hanno inciso delle proprie strofe. Già al primo ascolto l’impressione era quella di sentire una hit radiofonica e in seguito, ai Bootcamp e infine agli Home Visit, il duo ha confermato le impressioni positive del pubblico e di Samuel, che ha infatti deciso di puntare su loro e inserirli in squadra.

“Quando Samuel ci ha scelti quasi non ci credevamo non pensavamo di arrivare fino a questo punto. Il suo stile è molto diverso dal nostro, ma quello che ci accomuna è la scrittura, quindi penso che con lui faremo un grande lavoro”, confessano i due ragazzi nel corso dell’intervista di presentazione dei concorrenti che si sfideranno ai Live Show di X Factor 13.

I concorrenti dei Live di X Factor 2019

Ma perché Sierra? “Questo nome deriva dalla volontà di creare un luogo sconfinato, come quello tipicamente sudamericano, in cui possiamo avere lo spazio necessario per ampliare le nostre penne e poterle far viaggiare in qualsiasi direzione. Quello che ci unisce è sicuramente una visione a livello di scrittura, siamo molto compatibili”.

Ma chi sono Massimo e Giacomo? Vediamo qui di seguito qualche curiosità su di loro.

Chi sono i Sierra?

Massimo e Giacomo, come anticipato, sono due giovanissimi ragazzi di Roma che vivono nella capitale con le proprie famiglie. Musicisti sia per hobby che per professione, i due si sono ritrovati a condividere la passione per la musica e, soprattutto, per la scrittura. Se Giacomo ha un padre tastierista e con la musica ci è cresciuto, Massimo viene invece da una famiglia di medici e i suoi genitori, nonostante lo appoggino, preferivano che il loro figlio intraprendesse un’altra strada nella vita.

Quando nel 2012 un produttore di Roma Nord ha deciso di iniziare un percorso con alcuni artisti della zona poi naufragato, i due non si sono persi d’animo e hanno iniziato a registrare i propri brani nella cabina armadio di un amico. In seguito hanno poi deciso di aprire un loro studio di produzione musicale e grafica. Per la loro musica si ispirano ad artisti come Izi e Tedue e il loro intento è quello di “mixare” l’autotune della trap music con dei testi che rimandano al cantautorato italiano. Se Massimo è più introverso e misterioso, Giacomo è invece la parte più estroversa del duo.