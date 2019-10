Eugenio Campagna X Factor 2019: chi è Comete, concorrente degli Over

“Mara come giudice? Non potevo chiedere di meglio. Mi aspetto di lavorare duramente e di arrivare al grande pubblico e penso che la sua esperienza, il suo carattere e il suo carisma siano proprio quello che mi serve per migliorare”. Sono queste le parole di Eugenio Campagna, in arte Comete, il cantautore che la giudice della categoria Over di X Factor 2019, Mara Maionchi, ha deciso di portare ai Live Show.

Eugenio, dopo aver riscosso molto successo con le sue esibizioni sia alle Auditions che ai Bootcamp, è una delle rivelazioni di questa edizione del talent, nonché uno dei cantanti più “quotati” per la vittoria di X Factor 2019. Alle audizioni il giovane si era presentato con un un suo inedito, Glovo, che ha mandato il pubblico in visibilio, mentre ai Bootcamp è riuscito con la sua versione di “En e Xanax” di Samuele Bersani a commuovere Malika Ayane, oltre che gli spettatori e la sua giudice di categoria. In ultimo agli Home Visit, nella bellissima location di un ponte centrale di Berlino, Eugenio-Comete ha colpito nel segno intonando le note di Futura, splendida canzone che Lucio Dalla scrisse proprio nella capitale tedesca nel 1980.

Ma chi è Eugenio Campagna? Vediamo qualche curiosità sul nuovo concorrente di X Factor 2019.

Eugenio Campagna: chi è Comete

“La prima volta che ho scritto qualcosa è stato durante le ore di italiano, al liceo. Da lì ho sempre cercato di capirmi e di scrivere sempre meglio. La parte di me che preferisco coincide con quella che odio. Sono sensibile ed emotivo, questo a volte mi ha buttato giù ma mi ha anche aiutato a scrivere, a raccontarmi e a raccontare. Per me l’x factor è il talento. Non sempre questo talento, però, viene fuori. Bisogna averne coscienza e coltivarlo. Ora non voglio avere piani B, ma dedicarmi completamente alla musica”. Eugenio Campagna è sincero nella sua intervista di presentazione al pubblico di X Factor e non nasconde le sue debolezze. Non lo ha fatto nemmeno quando è salito sul palco dei Bootcamp, sul quale ha raccontato di aver avuto un periodo difficile, con problemi di attacchi di panico e depressione.

28 anni, romano, Eugenio è appassionato di musica fin da quando era piccolo e possiamo dire che la chitarra è la sua migliore amica, oltre che lo strumento che lo ha accompagnato nella sua esperienza di busker. Comete, infatti – dopo una breve esperienza universitaria nella facoltà di Filosofia – per diverso tempo si è esibito come artista di strada: non era difficile, per i romani, trovarlo a cantare nella splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore della città eterna.

Pian piano, da quell’esperienza, Eugenio ha maturato la volontà di diventare un’artista, dedicando quindi il 100 per cento del suo tempo alla musica. È nel 2016 che è uscito il suo primo singolo con tanto di video ufficiale, All you can eat.

Potrebbero interessarti Skam Italia, la quarta stagione si farà: l’indizio manda in delirio il web Beppe Fiorello torna in tv con “Gli orologi del diavolo” Un passo dal Cielo 5: la trama della settima puntata in onda oggi 24 ottobre 2019

Per quanto riguarda la sua famiglia, Eugenio ha raccontato che sua madre è una ex costumista che ha passato tutta la vita in turnee, mentre il padre se ne è andato di casa per rifarsi una vita con un’altra donna, dalla quale ha avuto un figlio. Il fratellino di Eugenio è un suo grande fan, naturalmente. È stata proprio la separazione dei suoi genitori a fargli vivere un momento molto buio della sua vita, dal quale è uscito grazie alla musica. Non ama le canzoni d’amore e i trend musicali del momento, motivo per cui sostiene di appartenere a un genere che definisce “real pop”. Il suo nome d’arte, Comete, nasce dall’idea di una stella cadente che, precipitando, crea uno spettacolo rapido ma incredibile.

Vita privata e social

Per quanto riguarda la vita privata di Eugenio, sia da lui che dai suoi profili social sembrano non trapelare molte informazioni. Il 28enne originario di Roma non sembra essere fidanzato, ma sui social è già una star: il suo profilo Instagram, infatti, conta più di 35mila follower che seguono il cantautore e l’evoluzione della sua carriera. Vincerà X Factor e diventerà la nuova star del pop italiano? Staremo a vedere.