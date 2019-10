Mariam Rouass, chi è la concorrente di X Factor 2019 | Under Donna

Mariam, 18 anni e tanta voglia di emergere, è una dei 12 concorrenti di X Factor 2019. La giovanissima cantante sarà guidata durante il suo percorso da Sfera Ebbasta, che l’ha accuratamente selezionata nel suo team per affrontare al meglio l’ultima fase del programma, i Live.

Ma chi è Mariam? Cosa sappiamo su di lei?

Mariam Rouass, la concorrente di X Factor: chi è

Il suo esordio a X Factor è avvenuto con “Gioventù bruciata” di Mahmood, conquistando immediatamente il voto unanime della giuria.

Mariam ha soltanto 18 anni ed è già una lavoratrice: nella vita fa la parrucchiera, ma a X Factor ha sconvolto l’acconciatura di tutti con il suo talento, Sfera Ebbasta in primis che l’ha voluta nel suo team delle Under Donne.

Classe 2001, Mariam ha tre fratelli (due vivono all’estero). Da piccola, prende come modello di riferimento Kelly Roland ma crescendo preferisce Beyoncé.

Non ha mai studiato musica, ma ciò non le ha impedito di seguire la sua passione e di coltivarla da autodidatta, componendo anche qualche brano inedito (in genere in inglese).

Mariam Rouass, X Factor 2019: vita privata e social

L’arrivo di Mariam a X Factor è stato sancito da una scelta personale. Portare Mahmood sul palcoscenico è stata una scelta simbolica e importante per la giovane di Bergamo perché, come il vincitore di Sanremo, anche Mariam ha un rapporto conflittuale con il padre, che non vuole vederla intraprendere questa strada.

Il papà la vorrebbe spingere verso un lavoro vero, magari scegliere il mondo della moda anziché quello della musica. Ma Mariam non ne vuole sapere e anche Malika alle Audizioni ha provato a infonderle coraggio: “Ricordati che anche il padre di Mulan non ci credeva, poi lei ha salvato la Cina”.

Chi vuole seguire Mariam sui social, può trovare qui il suo account Instagram che conta già su oltre 20 mila follower.