Sofia Tornambene, chi è la concorrente di X Factor 2019 | Under Donna

Sofia Tornambene, in arte Kimono, ha 16 anni e tanta passione per la musica che l’ha condotta sul palco di X Factor ed è stata scelta tra i 12 concorrenti che animeranno i Live dell’edizione 2019.

Sofia, che sogna di diventare una cantautrice, ha 17 anni ed è entrata nella squadra Under Donna, capitanata da Sfera Ebbasta.

Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Sofia Tornambene, la concorrente di X Factor: chi è

Nata a Civitanova Marche, Sofia è una delle più giovani concorrenti di quest’edizione 2019. Ha iniziato a studiare canto sin da piccola, seguendo le orme del padre, un musicista jazz.

Seguendo l’esempio di artisti importanti come Michael Jackson e Freddie Mercury, Sofia si è fatta spazio nel mondo della musica e ha scelto il nome d’arte Kimono per valorizzare la sua passione per le arti marziali.

Sofia/Kimono ha immediatamente conquistato la giuria di X Factor con quattro sì. Del resto, Sofia non è neanche un nome tanto nuovo al piccolo schermo poiché nel 2019 ha preso parte a Sanremo Young, il programma della Rai condotto da Antonella Clerici dove si è classificata al terzo posto.

Ed è stato durante l’occasione di Sanremo Young che Sofia/Kimono ha potuto esibirsi al fianco di artisti come Povia e Shade.

Lo stesso anno è arrivata poi l’audizione a X Factor 13. “Sei una bomba, già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si capisce che tu per avere 16 anni sei molto più avanti. Poi hai iniziato a cantare, hai pure spaccato e non so cos’altro dirti se non che sei una bomba”, le ha detto Sfera Ebbasta, prima di confermarla poi nella sua squadra ai Live.

Sofia Tornambene, X Factor 2019: vita privata e social

Sofia frequenta l’Istituto Tecnico grafico-pubblicitario e ha iniziato a studiare canto all’età di otto anni.

Chi vuole seguire Sofia sui social può trovarla facilmente su Instagram: risponde al nickname di kimono_sofia (qui l’account) ed è seguita da oltre 20 mila follower, che accontenta con diversi post della sua vita personale e musicale.