X Factor 2019: il testo di Cornflakes, l’inedito di Eugenio Campagna (Comete)

Uno dei cantanti che ha maggiormente colpito il pubblico di X Factor 2019 è Eugenio Campagna, cantautore romani, in arte Comete. Fa parte della categoria Over, guidata da Mara Maionchi. Il suo inedito è Cornflakes, già portato sul palco durante il terzo Live e poi nella puntata dedicata agli inediti del 21 novembre 2019. Ecco il testo di Cornflakes.

Il cantautore aveva già presentato un altro suo pezzo, Glovo, entusiasmando il pubblico da casa e i giudici di X Factor. Conflakes è una canzone che parla d’amore, scritta integralmente da Eugenio Campagna.

Cornflakes di Eugenio Campagnia: il testo

Quanto mi sento bene quando sto con lei

quando è notte e ti scrivo “oh”

e tu rispondi “ehi”

quando dovrei fare mille cose

e non le faccio mai

quando dovrei stare zitto invece mi metto nei guai

E di notte mi sono accorto

che ti stavo cercando

in uno stupido film d’amore dell’anno scorso

e mi è venuta voglia di chiamarti

anche se è già un pò tardi

anche se forse dormi, anche se non rispondi

anche se non rispondi

Quanto mi sento bene quando già lo sai

che cosa mi prendo da bere

quando non ci sei

quando dovrei essere tranquillo

e dirti “è tutto ok”

quando invece mi perdona il vino

e mangio i tuoi

cornflakes

E di notte mi sono accorto

che ti stavo cercando

in uno stupido film d’amore dell’anno scorso

e mi è venuta voglia di chiamarti

anche se è già un pò tardi

anche se forse dormi, anche se non rispondi

anche se non rispondi

anche se non rispondi

anche se non rispondi

Quanto mi sento bene quando sto con lei

quando è notte e ti scrivo “oh”

Cornflakes, chi è Eugenio Campagna

28 anni, romano, Eugenio è appassionato di musica fin da quando era piccolo e possiamo dire che la chitarra è la sua migliore amica, oltre che lo strumento che lo ha accompagnato nella sua esperienza di busker. Comete, infatti – dopo una breve esperienza universitaria nella facoltà di Filosofia – per diverso tempo si è esibito come artista di strada: non era difficile, per i romani, trovarlo a cantare nella splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore della città eterna.

Pian piano, da quell’esperienza, il concorrente di X Factor ha maturato la volontà di diventare un’artista, dedicando quindi il 100 per cento del suo tempo alla musica. È nel 2016 che è uscito il suo primo singolo con tanto di video ufficiale, All you can eat.

