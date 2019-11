X Factor 2019: il testo di Enfasi, l’inedito della Sierra

Una delle rivelazioni di questa edizione di X Factor sono sicuramente i due rapper romani della Sierra, che appartengono alla categoria Gruppi guidata da Samuel, il leader dei Subsonica. Una scommessa la sua che finora si è rivelata vincente, tanto da arrivare alla puntata degli inediti, dove presentano Enfasi.

La loro intesa infatti è molto buona, così come la capacità di scrittura, che permette loro di rendere propri e trasformare ogni brano. Nel corso del quinto Live del talent di Sky i due rapper portano come loro inedito la canzone Enfasi, già fatta ascoltare durante le audizioni di Torino. Ecco il testo.

Enfasi dei Sierra: il testo dell’inedito

Queste sono le lettere di un uomo che ha vissuto

qui e l’ esperienza degli sbagli vale molto di più

Toccare il cielo con un dito e capire che è il mare

Mi sono scordato che vuol dire amare

Porto il sole sulla pelle sono luminoso

Mille dubbi nel tragitto ma comunque andare

Ma comunque pare, vivo per cantare

La musica è la culla per il mio riposo

Dentro questo mondo sto in disparte

Come dentro al selfie di uno sconosciuto

Che mi ha preso per un istante

Felicità distante

Tipo me e te, prima mercurio e sole

Ora plutone e marte

Vorrei conoscere una donna senza dialogare

Baciarla con la mente

Pensarla con le mani

Senza fare progetti per domani

Senza puntare a quelle posizioni ambite

Le nostre vite, le nostre corse

Le nostre crisi

Le nostre forze

Io sono al centro di un vortice e la testa pensa

Vivo per inerzia

Dimensione terza

Da quando ho preso in mano la penna

Ho dato vita ai nostri desideri

Ho dato vita ai miei mostri deleteri

Oggi come ieri

Parliamo con enfasi

Solo se non ci vediamo da anni

Non voglio amare se poi devo odiarti

Non devi darmi se poi devo darti

Parliamo con enfasi

Solo se abbiamo qualcosa in comune

Lungo la strada abbiamo perso il lume

Per diventare mare devi essere fiume

Parliamo con enfasi

Le lucciole nella mia tasca mi fanno da shaker

La mia ombra alla luce del farò mi segue

Ho le chiavi tu resta lì

Che prima o poi ritornerò

E dei graffi mi libererò

Non sarà mai peggio di così

Gli stivali lasciano le impronte ma

Il vento le copre con cura

Se la notte mi prende

Mi usura da una mezzaluna

E batto cassa fino a reggere il volume

Di pari passo con il tuo pensiero

Per tutti quanti ho un costume da alieno

Fammi sparire davvero

Anche se mi vedevi non c’ero

Ho lasciato qualcosa nel gelo

Ed aveva il sapore di te

Fammi sparire nel blu

Che il cielo è il mio passe partout

Ho lasciato qualcosa ma tu

Mi fai perdere davvero

Anche quando non volevo

Anche quando non volevo

Parliamo con enfasi

Solo se non ci vediamo da anni

Non voglio amare se poi devo odiarti

Non devi darmi se poi devo darti

Parliamo con enfasi

Solo se abbiamo qualcosa in comune

Lungo la strada abbiamo perso il lume

Per diventare mare devi essere fiume

Te che volevi me solamente quando me non voleva te

Me che voleva te solamente quando te non voleva me

Enfasi, chi sono i Sierra

I Sierra sono un duo composto da Massimo e Giacomo, due giovani 26enni originari di Roma che alle Auditions hanno ricevuto una standing ovation da parte del pubblico portando un loro brano, Enfasi, dove sulla base di Stolen Dance di Milky Chance hanno inciso delle proprie strofe. Già al primo ascolto l’impressione era quella di sentire una hit radiofonica e in seguito, ai Bootcamp e infine agli Home Visit, il duo ha confermato le impressioni positive del pubblico e di Samuel, che ha infatti deciso di puntare su loro e inserirli in squadra.

Ma perché Sierra? “Questo nome deriva dalla volontà di creare un luogo sconfinato, come quello tipicamente sudamericano, in cui possiamo avere lo spazio necessario per ampliare le nostre penne e poterle far viaggiare in qualsiasi direzione. Quello che ci unisce è sicuramente una visione a livello di scrittura, siamo molto compatibili”, spiegano gli autori di Enfasi, l’inedito presentato a X Factor 2019.

