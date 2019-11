X Factor 2019: il testo di A domani per sempre, l’inedito di Sofia Tornambene (Kimono)

Una delle voci più belle e particolari di questa edizioni di X Factor 2019 è la giovane Sofia Tornambene, in arte Kimono, che nel corso del quinto Live porta sul palco il suo inedito A domani per sempre. Una canzone che Sofia ha scritto ad appena 14 anni.

Oggi ne ha 16 ed è uno dei concorrenti più amati del talent di Sky. Il suo nome d’arte deriva dal fatto che una sua grande passione, oltre alla musica, sono le arti marziali, e in particolare il karate.

Sofia Tornambene fa parte della categoria delle Under Donna, guidata da Sfera Ebbasta. A domani per sempre è il suo inedito, che Kimono ha già portato alle Audizioni, quando è salita per la prima volta sul palco di X Factor.

Ecco il testo dell’inedito di Sofia Tornambene, in arte Kimono.

A domani per sempre di Sofia Tornambene: il testo dell’inedito

Quanto traffico in testa

sembra già lunedì

quante nuvole in faccia, il cielo è in HD

E la radio che passa una hit anni 80

ha vent’anni più di me

il vento spettina soltanto i pensieri

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finché non vedi

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani

poi domani

poi domani

io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre

che per sempre

non è niente

dimmi: “a domani per sempre”

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani

poi domani

poi domani

io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre

che per sempre

non è niente

Dimmi :“a domani”

dimmi: “a domani per sempre”

A domani per sempre, chi è Sofia Tornambene

Nata a Civitanova Marche, Sofia è una delle più giovani concorrenti di quest’edizione 2019. Ha iniziato a studiare canto sin da piccola, seguendo le orme del padre, un musicista jazz.

Seguendo l’esempio di artisti importanti come Michael Jackson e Freddie Mercury, Sofia si è fatta spazio nel mondo della musica e ha scelto il nome d’arte Kimono per valorizzare la sua passione per le arti marziali.

Sofia/Kimono ha immediatamente conquistato la giuria di X Factor con quattro sì. Del resto, la cantante di X Factor non è neanche un nome tanto nuovo al piccolo schermo poiché nel 2019 ha preso parte a Sanremo Young, il programma della Rai condotto da Antonella Clerici dove si è classificata al terzo posto.

