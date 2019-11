X Factor 2019: il testo di Elefante, l’inedito dei Booda

Uno dei gruppi più sorprendenti di questa edizione di X Factor sono i Booda, la band guidata da Samuel Romano, il leader dei Subsonica. Nel corso del quinto Live del 21 novembre 2019 sono stati presentati gli inediti, la prima occasione per i cantanti del talent Sky di entrare ufficialmente nel mercato discografico. Per i Booda la canzone proposta è Elefante.

La canzone ha visto la collaborazione di Alessio Sbarzella, Martina Bertini, Federica Buda, Samuel Umberto Romano, Davide Napoleone, Alessandro Bavo.

Ecco il testo di Elefante, l’inedito dei Booda presentato a X Factor.

Elefante dei Booda: il testo dell’inedito

Fatti un giro allo Zoo

Dove tutto è concesso

I leoni per uccidere non chiedono permesso

Scava meglio e guarda sotto la corteccia

E di nuovo brucia il sole dopo la tempesta

Entra luce tra le foglie cerco la mia cura

Nella testa c’è il silenzio ma non fa paura

Una selva di rumori senti solo Booda

C’è qualcosa che rimane nel DNA

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O.

È la pelle della pantera

è B.O.O.D.A.

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O.

È la pelle della pantera

è B.O.O.D.A.

Siamo le formiche rosse pronte per la guerra

Guardaci dall’alto

Spostiamo noi la terra

Pensi di condurre il gioco li dalla tua sedia

È inevitabile che tanto esploderà la teca

C’è una diga che trattiene il mare

Cosa corri a fare

Se non sai dove andare

È una tigre che non smette di graffiare

La pazzia diventa il modo per non farsi male

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O

È la pelle della pantera

è B.O.O.D.A

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O

È la pelle della pantera

è B.O.O.D.A

Entra l’elefante sotto il peso delle Zampe

Il pavimento crolla

Mostra le sue zanne

La paura si diffonde tra le bestie in cella

Entra l’elefante sotto il peso delle Zampe

Il pavimento crolla

Mostra le sue zanne

La paura si diffonde tra le bestie in cella

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O.

È la pelle della pantera

È B.O.O.D.A

È magia nera

Voodoo

È la legge della natura

B.O.O.D.A

È la legge della natura

Elefante, chi sono i Booda

I Booda sono un trio musicale composto da Federica, Michela e Alessio. Vivono a Roma e la voce della band è Federica, una giovane ragazza di 27 anni di origini siciliane. Alessio, invece, è originario di Anagni, mentre Federica è “romana de Roma”, come si dice. Conosciutisi grazie a degli amici in comune, i Booda sono una band molto “giovane”, nel senso che hanno iniziato a suonare insieme solo due mesi prima di arrivare sul palco di X Factor.

La passione dei Booda, i cantanti di Elefante, è quel sound un po’ “black” che, infatti, li ha uniti artisticamente. Se Federica e Martina coltivano la loro passione per la musica fin da piccole, Alessio ha deciso di costituire la band perché con gusti affini a quelli delle due ragazze, molto vicine all’hip hop, all’rnb e al soul.

