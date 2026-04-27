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TV

97 minuti: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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97 minuti: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 97 minuti, film action thriller diretto da Timo Vuorensola con Alec Baldwin, Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un aereo 767 viene dirottato e rischia un disastro imminente quando la sua scorta di carburante si esaurisce, con solo 97 minuti rimanenti.

97 minuti: il cast

Abbiamo visto la trama di 97 minuti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alec Baldwin: NSA Director Hawkins
  • Jonathan Rhys Meyers: Alex
  • MyAnna Buring: Kim
  • Jo Martin: Toyin
  • Pavan Grover: Anan
  • Valery Danko: Baby’s Mother
  • Michael Sirow: Asghar
  • Anjul Nigam: Hitar
  • Davor Tomic: Marko
  • Slavko Sobin: Orca
  • Luke J I Smith: Goran
  • Kasia Koleczek: Leika
  • Austin Parsons: Red
  • Chris Wilson: Passenger
  • Peter Brooke: Stuart

Streaming e tv

Dove vedere 97 minuti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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