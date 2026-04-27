97 minuti: tutto quello che c’è da sapere sul film
97 minuti: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 97 minuti, film action thriller diretto da Timo Vuorensola con Alec Baldwin, Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Un aereo 767 viene dirottato e rischia un disastro imminente quando la sua scorta di carburante si esaurisce, con solo 97 minuti rimanenti.
97 minuti: il cast
Abbiamo visto la trama di 97 minuti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Alec Baldwin: NSA Director Hawkins
- Jonathan Rhys Meyers: Alex
- MyAnna Buring: Kim
- Jo Martin: Toyin
- Pavan Grover: Anan
- Valery Danko: Baby’s Mother
- Michael Sirow: Asghar
- Anjul Nigam: Hitar
- Davor Tomic: Marko
- Slavko Sobin: Orca
- Luke J I Smith: Goran
- Kasia Koleczek: Leika
- Austin Parsons: Red
- Chris Wilson: Passenger
- Peter Brooke: Stuart
Streaming e tv
Dove vedere 97 minuti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.