Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 aprile 2026

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’attentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Poi, le polemiche in Italia dopo i cortei del 25 aprile. A seguire, lo scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche dei feriti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana. Infine, le ultime novità sul caso Garlasco con la possibile revisione del processo per Alberto Stasi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Mario Sechi, Stefano Zurlo, Fausto Biloslavo, Rita Cavallaro, Filippo Lombardi, l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, Armando Palmegiani, Hoara Borselli, il papà di Manfredi ferito a Crans Montana Umberto Marcucci, Lucetta Scaraffia e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.