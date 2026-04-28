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Elena Santarelli a Belve: “Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate, le sue scuse non me le bevo” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

La showgirl è tra gli ospiti del programma di Francesca Fagnani

di Niccolò Di Francesco
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Da Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua carriera a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 aprile. La showgirl, che da anni è in prima linea per la ricerca scientifica, è stata particolarmente dura quando si è affrontato l’argomento beneficenza relativo al Pandoro-gate e a Chiara Ferragni. “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”. Infine, la stoccata sulla fine del matrimonio con Fedez: “Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso”.

Elena Santarelli ha anche rivelato un episodio di ritorsione a causa di un suo rifiuto: “Un noto personaggio della TV mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena”. Poi, parla del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro”. E racconta divertito: “Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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