Elena Santarelli a Belve: “Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate, le sue scuse non me le bevo” | VIDEO

Da Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua carriera a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 aprile. La showgirl, che da anni è in prima linea per la ricerca scientifica, è stata particolarmente dura quando si è affrontato l’argomento beneficenza relativo al Pandoro-gate e a Chiara Ferragni. “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”. Infine, la stoccata sulla fine del matrimonio con Fedez: “Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso”.

Elena Santarelli ha anche rivelato un episodio di ritorsione a causa di un suo rifiuto: “Un noto personaggio della TV mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena”. Poi, parla del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro”. E racconta divertito: “Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.