“Comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall’amore, comunque vada. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”. È visibilmente commosso Fedez quando pronuncia queste parole alla fine dell’intervista con Francesca Fagnani durante il programma tv Belve, su Rai 2.

Il rapper in precedenza aveva smentito che all’origine della separazione dalla moglie ci siano stati dei tradimenti: “A me fa ridere perché finché ero sposato ero gay, e mia moglie una copertura. Poi mi mollo e mi piace la figa così di punto in bianco”, ha detto. “Se io fossi gay, lo direi. Non ho mai avuto nemmeno un’esperienza omosessuale”.

Poi Fedez ha puntato il dito contro la stampa: “Di questa questione dei tradimenti, mi dispiace che adesso sia partito il toto-nomi. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro… Ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?”.

Il rapper ha ammesso invece che la vicenda del “Pandorogate” ha contribuito alla rottura con Ferragni, ma ha lasciato intendere di non sentirsi in colpa per aver lasciato la moglie in un momento difficoltà, mentre lei gli era stata vicino durante i mesi difficili della malattia: “Io ho avuto un cancro e lei è indagata per truffa, sono momenti difficili ma non comparabili”, ha tagliato corto.

Quanto allo scandalo Balocco, “ho scoperto questa cosa qui quando è uscita”, ha chiarito Fedez, “ed è ovvio che all’inizio non l’ho presa bene”.

“La mia fondazione è stata controllata dalla testa ai piedi, io ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, ho perso solo soldi. Scopri che viene gestito un accordo in questa maniera e ti chiedi come sia possibile”.

“Voglio dire una cosa su Chiara”, ha aggiunto: “Ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto star male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a rispondere per una cosa che non hai fatto tu. E per rispondere, devi aspettare che un’altra persona gestisca la cosa”.

E ancora. “Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non c’è stata cattiva fede. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva dire che non sono solo sue”. E alla domanda di Fagnani se si riferisce ai manager di Ferragni, Fedez risponde: “No, è uno solo”. Chiaro riferimento a Fabio Damato.

Nel corso dell’intervista il rapper ha spiegato che a farlo innamorare dell’influencer “all’inizio” è stato “il sesso”: “Ho provato una connessione che raramente avevo sperimentato prima”, ha osservato.

Infine, Fedez ha chiarito che la scelta di non pubblicare più sui social i volti dei loro figli non deriva da reciproche diffide legali: “Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare in questo momento i bambini, e lei ha detto di sì. Io da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli perché stiamo vivendo un momento difficile e voglio tutelarli da me stesso. In questo momento c’è un’attenzione morbosa”.