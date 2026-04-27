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La Buona Stella streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La Buona Stella streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare. Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

La Buona Stella streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La Buona Stella, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 13 aprile; la terza e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 27 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 13 aprile 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: lunedì 20 aprile 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: lunedì 27 aprile 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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