La Buona Stella: trama, cast, quante puntate e streaming

Da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare.

Per un gioco del destino, quei soldi, che sembravano essere la fortuna di Simone, si trasformano nella sua condanna a morte, perché i criminali a cui li ha sottratti sono sulle sue tracce e sono pronti a tutto pur di recuperarli. Così, con l’ex moglie Alessia e la figlia Giada, si trova costretto a scappare, in una fuga continua e piena di imprevisti che si snoda lungo le coste della Calabria, toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme.

L’unica speranza per Simone è Stella: solo lei, infatti, indagando, può ricostruire il filo degli eventi e provare a salvarlo.

Per la poliziotta, però, sono indagini che riaprono ferite del passato mai chiuse e che la obbligano a lavorare fianco a fianco con Valerio, dirigente degli Affari Interni, che fa di tutto per ostacolarla, accecato da un antico odio. E mentre Simone e famiglia cercano di sfuggire ai propri inseguitori, Stella deve fare i conti con le insidie del lavoro e le conseguenze di un amore che non ha mai dimenticato.

La Buona Stella: il cast

Abbiamo visto la trama de La Buona Stella, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Stella Rongoni

Filippo Scicchitano: Simone Magnani

Francesco Arca: Valerio Fois

Laura Cravedi: Alessia Malinotti

Claudio Corinaldesi: Ezio Scalingeri

Massimo De Santis: Bruno Sacramento

Alessio Praticò: Francesco Caprioli

Elena Sophia Senise: Giada

Pino Torcasio: Nicola

Francesca Giovannetti: Del Prete

Luca Merlo Pich: Paolo Fois

Fabrizio Sabatucci: Augusto Coppola

Corrado Tedeschi: Federico Fois

Giancarlo Ratti: Avvocato di Stella

Massimiliano Franciosa: Cairo

Stefano Fabrizi: Mino Ferrigno

Francesco Meoni: Giudice

“Interpretare il personaggio dell’ispettrice Stella Rongoni – ha detto Miriam Dalmazio – per me è stato un vero regalo. Ho avuto la possibilità di esplorare come attrice un genere nuovo, il crime, e di fare un viaggio all’interno dell’anima di un personaggio molto distante da me. Stella porta un messaggio molto bello, secondo me, per questi tempi bui, cioè, l’essere ancorati alla vita, amare la vita e rimanere lucidi nei momenti peggiori per cogliere le seconde possibilità. Questi temi sono stati raccontati con molta grazia e delicatezza dal regista Luca Brignone che ha messo tutta la sua sensibilità al servizio della serie. Sono grata a Rai Fiction e Paypermoon per questa preziosa possibilità”.

“Questa esperienza – ha aggiunto Filippo Scicchitano – per me è stata incredibile, il personaggio di Simone mi ha permesso di esplorare diverse parti di me e soprattutto di entrare nelle zone oscure che molto spesso ci fanno paura. Un personaggio fragile ma anche coraggioso, che attraverso i suoi fallimenti prova a riscattare se stesso per ottenere un’altra possibilità dalla sua famiglia, un lungo viaggio tra tenebre e paradiso che mi ha restituito la complessità di questo lavoro ma anche la passione che ci vuole per farlo. La direzione di Luca Brignone è stata determinante affinché sposassi completamente il progetto, le sue parole erano sempre piene di fiducia e ottimismo soprattutto nei momenti più complessi. Un’energia così difficilmente si trova in un set, per questo gli sarò sempre grato”.

“La buona stella – ha spiegato Francesco Arca – è una storia che parla di ferite e di seconde possibilità, e questo è ciò che mi ha colpito fin da subito. Lavorare con Luca Brignone mi ha permesso di entrare in profondità in un personaggio complesso, segnato dal passato. Il mio Valerio è un uomo duro, ma quella durezza nasce da un dolore che non ha mai davvero elaborato. Condividere il set con colleghi come Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano ha reso tutto ancora più autentico. Credo che il pubblico si riconoscerà in questo viaggio, perché racconta quanto sia difficile, ma necessario, trovare la propria strada dopo una caduta”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La Buona Stella su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 13 aprile; la terza e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 27 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 13 aprile 2026

Seconda puntata: lunedì 20 aprile 2026

Terza puntata: lunedì 27 aprile 2026

Streaming e tv

Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.