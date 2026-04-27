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The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della quarta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della quarta puntata, 27 aprile 2026

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno, la nuova edizione del game show con la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato. In tutto sono previste cinque puntate, in onda ogni lunedì. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Concorrenti, ospiti, anticipazioni, come funziona

Cento concorrenti, cento categorie e 45 secondi per vincere. In uno studio completamente rinnovato, i partecipanti sono posizionati come sempre su un campo da gioco gigante. Ognuno occupa una casella. Ogni concorrente sfida il suo vicino per conquistare la sua casella e allargare così il proprio “territorio di gioco”. Alla fine di ogni puntata, rimarranno due concorrenti che si sfideranno per vincere 10mila euro (montepremi aumentato rispetto alla scorsa edizione).

Tra le novità di questa edizione spicca la Golden Star: chi vince tre duelli consecutivi ottiene un vantaggio di cinque secondi nella sfida successiva e un bonus di 1.000 euro. Nell’ultima puntata invece i due finalisti “combatteranno” tre duelli. Chi ne vince almeno due è il vincitore di The Floor 2026 e si aggiudica il premio di 100mila euro.

Streaming e tv

Dove vedere The Floor in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 2 dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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