The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele Vagnato. Concorrenti, giochi, ospiti, anticipazioni, come funziona, regolamento, vincitore, quante puntate, streaming, durata, orario

Torna su Rai 2 The Floor – Ne rimarrà solo uno, l’avvincente game show con Paola Perego e Gabriele Vagnato in prima serata dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000€? Alla fine, ne rimarrà solo uno. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Concorrenti, conduttori, ospiti, come funziona, meccanismo, novità

Cento concorrenti, cento categorie e 45 secondi per vincere. In uno studio completamente rinnovato, i partecipanti sono posizionati come sempre su un campo da gioco gigante. Ognuno occupa una casella. Ogni concorrente sfida il suo vicino per conquistare la sua casella e allargare così il proprio “territorio di gioco”. Alla fine di ogni puntata, rimarranno due concorrenti che si sfideranno per vincere 10mila euro (montepremi aumentato rispetto alla scorsa edizione).

Tra le novità di questa edizione spicca la Golden Star: chi vince tre duelli consecutivi ottiene un vantaggio di cinque secondi nella sfida successiva e un bonus di 1.000 euro. Nell’ultima puntata invece i due finalisti “combatteranno” tre duelli. Chi ne vince almeno due è il vincitore di The Floor 2026 e si aggiudica il premio di 100mila euro.

Inedita la coppia di conduttori di The Floor 2026. Al posto di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal arriva una signora della tv come Paola Perego. Al suo fianco il giovane e talentuoso youtuber Gabriele Vagnato, scelto come spalla comica, già lanciato in tv da Fiorello con il suo Viva Rai 2.

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: quante puntate

Quante puntate sono previste per The Floor 2026? Appuntamento in prima serata su Rai 2 dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. In tutto sono previste per cinque puntate, in onda ogni lunedì. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 6 aprile

Seconda puntata: 13 aprile

Terza puntata: 20 aprile

Quarta puntata: 27 aprile

Quinta puntata: 4 maggio

Streaming e tv

Dove vedere The Floor in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 2 dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.