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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la terza puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare l’amata Federica. A causa dei loro disastrosi consigli il nipote è messo sotto scacco dal terribile compagno Renato, ma l’arrivo di Rovazzi metterà a posto le cose! Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menu. Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia, scatenando le ire della ragazza. Padre e figlia si sono appena riappacificati quando Marta riceve una telefonata di Eva: deve tornare subito a New York.

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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