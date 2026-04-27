La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio dell’ultima puntata, Stella e Valerio interrogano un testimone legato al passato di entrambi. Simone, Alessia e Giada trovano ospitalità in campeggio, dove vengono protetti da una famiglia calabrese. Eppure, la minaccia dalla quale fuggono riesce a trovarli anche lì dove si sono nascosti.

Nel secondo e ultimo episodio, Simone, Alessia e Giada sono costretti nuovamente a fuggire e Simone decide di sacrificarsi per la sicurezza della sua famiglia. Stella e Valerio sono sulle tracce di Simone ed arrivano in Calabria. Riusciranno a trovarlo in tempo prima dei suoi inseguitori?

La Buona Stella: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de La Buona Stella, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Stella Rongoni

Filippo Scicchitano: Simone Magnani

Francesco Arca: Valerio Fois

Laura Cravedi: Alessia Malinotti

Claudio Corinaldesi: Ezio Scalingeri

Massimo De Santis: Bruno Sacramento

Alessio Praticò: Francesco Caprioli

Elena Sophia Senise: Giada

Pino Torcasio: Nicola

Francesca Giovannetti: Del Prete

Luca Merlo Pich: Paolo Fois

Fabrizio Sabatucci: Augusto Coppola

Corrado Tedeschi: Federico Fois

Giancarlo Ratti: Avvocato di Stella

Massimiliano Franciosa: Cairo

Stefano Fabrizi: Mino Ferrigno

Francesco Meoni: Giudice

Streaming e tv

Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.