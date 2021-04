Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della nona puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di questa sera, 15 aprile, andrà in onda in differita. Ad annunciarlo è la produzione del reality show attraverso un comunicato ufficiale che conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni. “Per la concomitanza con Supervivientestv, il giovedì l’Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16,30″. Una scelta che sta scatenando la dura reazione del pubblico che avrebbe preferito lo spostamento della puntata ad un altro giorno piuttosto che la differita.

Intanto Brando Giorgi è stato sempre più isolato dal gruppo. Un rapporto di cui si parlerà stasera. L’attore non riesce ad andare d’accordo con gli altri naufraghi e, al termine della scorsa puntata, si è tolto un sassolino dalla scarpa mandando direttamente al televoto Valentina Persia con cui ha avuto diverse discussioni. Valentina, in compenso, è sempre più legata agli altri naufraghi, in particolare a Gilles Rocca e Francesca Lodo con cui forma una vera squadra. Chi non sembra disposto a fare gruppo con nessuno è Andrea Cerioli che si schiera con l’uno o con l’altro in base a ciò che effettivamente accade. Sembrano ancora poco integrate Beatrice Marchetti e Isolde Kostner che, pur essendo state accolte con entusiasmo, non sono ancora riuscite a trovare il giusto spazio. Quale sarà poi l’eliminato della puntata di oggi? In nomination ci sono Roberto Ciufoli, Fariba e Valentina Persia. Stasera il verdetto.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

