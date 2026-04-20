Su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 513.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 935.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.132.000 – 6.2%) e la presentazione (1.682.000 – 8.5%), Report segna 1.772.000 spettatori pari al 9.8% (Report Plus a 1.276.000 e l’8.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 720.000 spettatori (5.8%). Su La7 House of Trump – Attacco al Papa raggiunge 535.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Foodish ottiene 248.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (973.000 – 5.1%), Che Tempo Che Fa raduna 1.500.000 spettatori con l’8.4% e 726.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 267.000 e il 6.2%).