Ascolti tv domenica 19 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 19 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valenti. Su Rai 2 Ieri, oggi, domani. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig on. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 19 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 19 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 513.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 935.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.132.000 – 6.2%) e la presentazione (1.682.000 – 8.5%), Report segna 1.772.000 spettatori pari al 9.8% (Report Plus a 1.276.000 e l’8.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 720.000 spettatori (5.8%). Su La7 House of Trump – Attacco al Papa raggiunge 535.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Foodish ottiene 248.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (973.000 – 5.1%), Che Tempo Che Fa raduna 1.500.000 spettatori con l’8.4% e 726.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 267.000 e il 6.2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.888.000 spettatori (25.1%) dalle 20:42 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.405.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.427.000 spettatori pari al 22.5% dalle 20:53 alle 21:56. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.019.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 794.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 644.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 889.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 668.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.538.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità coinvolge 3.649.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.701.000 spettatori (14.9%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 2.003.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 242.000 spettatori con il 2%, mentre N.C.I.S. Origins intrattiene 396.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 415.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 617.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.263.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 746.000 spettatori (4.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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