Ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 10 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Dino Zoff. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Superkaraoke. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.