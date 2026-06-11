Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social dopo gli incidenti avvenuti nel centro di Milano e il successivo ricovero in ospedale. “Credo sia arrivato il momento di dire la mia” scrive la showgirl sui social ringraziando prima di tutto i follower per l’affetto. “Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni favore di titoli acchiappa like e clickbait, nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso”. Poi un chiarimento sulla conduzione dell’Isola dei Famosi: “Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia”. Belen, quindi, ha ringraziato Mediaset “per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni” e conclude promettendo ai follower: “Ci vedremo prestissimo”.

Il legale della presentatrice, intanto, ha smentito la notizia secondo la quale la showgirl fosse indagata per il reato di omissione di soccorso in merito a due incidenti automobilistici che la conduttrice argentina avrebbe avuto a Milano nei giorni scorsi. “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belén Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso” scrive l’avvocato Giuseppe Russo. Il legale, inoltre, contesta anche la divulgazione di dettagli riservati: “In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti, ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore”. L’avvocato, quindi, conclude: “Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa”. Nelle scorse ore, infatti, si era diffusa la notizia secondo la quale la showgirl sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso dalla polizia locale di Milano, che le avrebbe già ritirato la patente in seguito ad alcuni accertamenti.