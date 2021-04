Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della tredicesima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola di questa sera, 29 aprile, vedrà una eliminazione. Un ruolo fondamentale nell’eliminazione di stasera lo avrà il leader Salvador. Come Ilary Blasi ha piegato lunedì scorso infatti sarà proprio il leader della settimana a decidere la sorte dei nominati. Sicuramente salvo sarà solamente il concorrente più votato dal pubblico. Al televoto ci sono 4 naufraghi, due della squadra degli Arrivisti e due dei Primitivi: Manuela e Miryea, Ubaldo e Roberto. Chi lascerà l’Isola?

Come detto, i naufraghi sono stati divisi in due fazioni: da un lato i Primitivi; dall’altro gli Arrivisti. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni? Qualche tensione? Stasera finalmente, come anticipato da Ilary Balsi, vedremo poi l’ingresso in gioco di Ignazio Moser, ex gieffino, modello, star dei social e fidanzato di Cecilia Rodriguez. In quale squadra sarà collocato? Probabilmente le due squadre dovranno scontrasi in qualche sfida per poter “aggiudicarsi” una forza nuova nel gruppo. Potrebbe trattarsi della prova ricompensa, magari Ignazio si presenterà ai naufraghi con un regalo culinario. Intanto Isolde, Fariba, Roberto e Awed si sono subito integrati benissimo nel nuovo gruppo, hanno trovato un nuovo slancio e vanno d’accordo con i nuovi arrivati. Chi invece soffre la permanenza tra le fila degli Arrivisti è Manuela Ferrera, che proprio non sopporta nessuno e continua ad essere al centro di molte polemiche.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.