Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della decima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola di questa sera, 19 aprile, vedrà l’inaugurazione di una nuova spiaggia, Playa Imboscada, un luogo del cayo finora mai visto che – dopo la chiusura definitiva di Playa Esperanza – rappresenterà l’ultima possibilità di restare in gioco per gli eliminati. Il pubblico da casa, attraverso i social, potrà partecipare alla “vita” sull’Isola: grazie a un sondaggio sui profili social del programma sarà possibile indicare il nome del naufrago che dovrà “sbottonarsi” apertamente con le nomination palesi. Tre i concorrenti al televoto: chi tra Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti dovrà lasciare Cayo Cochinos?

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

