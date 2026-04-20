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I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Dove vedere I Cesaroni – Il ritorno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5.

I Cesaroni – Il ritorno streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere le varie puntate da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 13 aprile 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata (episodi 3-4): lunedì 20 aprile 2026 OGGI
  • Terza puntata (episodi 5-6): lunedì 27 aprile 2026
  • Quarta puntata (episodi 7-8): lunedì 4 maggio 2026
  • Quinta puntata (episodi 9-10): lunedì 11 maggio 2026
  • Sesta puntata (episodi 11-12): lunedì 18 maggio 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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