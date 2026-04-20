La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio, Simone riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada. Stella, invece, viene convocata da Valerio: le darà una possibilità di dimostrare che ha ragione, indagheranno assieme. Alessia inizia ad avere dubbi soprattutto per i pericoli ai quali sta esponendo Giada.
Nel secondo episodio della serata, Simone, Alessia e Giada sono prigionieri di Ezio e Bruno e non sanno cosa sarà del loro destino. A Roma Stella indaga su un suicidio che si rivela collegato alla sparatoria. Alessia è costretta ad un gesto estremo per mettere in salvo la propria famiglia.
La Buona Stella: il cast
Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La Buona Stella, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Miriam Dalmazio: Stella Rongoni
- Filippo Scicchitano: Simone Magnani
- Francesco Arca: Valerio Fois
- Laura Cravedi: Alessia Malinotti
- Claudio Corinaldesi: Ezio Scalingeri
- Massimo De Santis: Bruno Sacramento
- Alessio Praticò: Francesco Caprioli
- Elena Sophia Senise: Giada
- Pino Torcasio: Nicola
- Francesca Giovannetti: Del Prete
- Luca Merlo Pich: Paolo Fois
- Fabrizio Sabatucci: Augusto Coppola
- Corrado Tedeschi: Federico Fois
- Giancarlo Ratti: Avvocato di Stella
- Massimiliano Franciosa: Cairo
- Stefano Fabrizi: Mino Ferrigno
- Francesco Meoni: Giudice
Streaming e tv
Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.