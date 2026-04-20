La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, Simone riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada. Stella, invece, viene convocata da Valerio: le darà una possibilità di dimostrare che ha ragione, indagheranno assieme. Alessia inizia ad avere dubbi soprattutto per i pericoli ai quali sta esponendo Giada.

Nel secondo episodio della serata, Simone, Alessia e Giada sono prigionieri di Ezio e Bruno e non sanno cosa sarà del loro destino. A Roma Stella indaga su un suicidio che si rivela collegato alla sparatoria. Alessia è costretta ad un gesto estremo per mettere in salvo la propria famiglia.

La Buona Stella: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La Buona Stella, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Stella Rongoni

Filippo Scicchitano: Simone Magnani

Francesco Arca: Valerio Fois

Laura Cravedi: Alessia Malinotti

Claudio Corinaldesi: Ezio Scalingeri

Massimo De Santis: Bruno Sacramento

Alessio Praticò: Francesco Caprioli

Elena Sophia Senise: Giada

Pino Torcasio: Nicola

Francesca Giovannetti: Del Prete

Luca Merlo Pich: Paolo Fois

Fabrizio Sabatucci: Augusto Coppola

Corrado Tedeschi: Federico Fois

Giancarlo Ratti: Avvocato di Stella

Massimiliano Franciosa: Cairo

Stefano Fabrizi: Mino Ferrigno

Francesco Meoni: Giudice

Streaming e tv

Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.