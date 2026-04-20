I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare in bottiglieria, si convincono che l’uomo è coinvolto in loschi giri. Intanto Walter cerca di auto sabotarsi pur di non diventare il sous chef di Virginia. Marta, sempre più ossessionata da Jonathan, prova a farlo ingelosire, mostrandosi con Olmo all’orto botanico, e ovviamente il piano fallisce. Loro malgrado i due ragazzi vengono coinvolti in una festa clandestina e Marco, chiamato ad intervenire, ora è davvero arrabbiato con la figlia.

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.