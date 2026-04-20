Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 20 aprile

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il filo conduttore di questa stagione sarà “I padroni del mondo”: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico? In una fase segnata da profonde crisi internazionali, quest’anno “Newsroom” si aprirà con una puntata speciale in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di “In Mezz’ora–Newsroom”. Da Donald Trump a Vladimir Putin, da Xi Jinping fino ai padroni più nascosti: la prima serata si concentrerà sui protagonisti dello scenario geopolitico, per capire insieme come stanno disegnando il nostro futuro attraverso economia, controllo delle risorse e dei territori.

Dentro “Newsroom” – programma nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale – ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati. Un percorso di approfondimento che si snoda a partire dalla Newsroom – la redazione – in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi, per rispondere ai quesiti di una realtà sempre più complessa e non di rado contraddittoria.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – lunedì 20 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 aprile 2026
TV / La Buona Stella streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Blacklight: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della terza puntata
TV / Ascolti tv domenica 19 aprile: Roberta Valenti, Racconto di una notte, Zelig on
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
Ricerca