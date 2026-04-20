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Blacklight: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

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di Anton Filippo Ferrari
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Blacklight: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Blacklight, film di genere thriller/azione del 2022 diretto da Mark Williams con Liam Neeson e Tim Draxl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Travis Block, un agente dell’FBI in pensione. Ora che non è più in servizio, l’uomo è incaricato di aiutare gli agenti sotto copertura, quando questi si ritrovano in situazioni scomode o qualora la loro identità fittizia venga a galla. Quando si ritrova a tirare fuori dai guai l’agente Dusty, Travis fa una scioccante scoperta, che metterà a dura prova il suo codice morale: l’agente viene a conoscenza di una fatale cospirazione all’interno dei suoi ranghi, che coinvolge anche i più alti livelli di grado. La scoperta riguarda l’Operation Unity, un programma nel cui mirino finiscono alcuni semplici cittadini per motivi ignoti, ma di cui è a conoscenza il suo stesso superiore. Per scoprire cosa si celi dietro, Block chiede aiuto a un giornalista, ma le sue indagini metteranno in pericolo la vita di sua figlia e sua nipote…

Blacklight: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Blacklight, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liam Neeson: Travis Block
  • Emmy Raver-Lampman: Mira Jones
  • Taylor John Smith: Dusty Crane
  • Aidan Quinn: Gabriel Robinson
  • Claire van der Boom: Amanda Block
  • Yael Stone: Helen Davidson
  • Tim Draxl: Drew Hawthorne
  • Georgia Flood: Perla
  • Melanie Jarnson: Sofia Flores
  • Andrew Shaw: Jordan Lockhart
  • Zac Lemons: Wallace
  • Gabriella Sengos: Natalie Block
  • Daniel Turbill: Running Man

Streaming e tv

Dove vedere Blacklight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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