Blacklight: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
Blacklight: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Blacklight, film di genere thriller/azione del 2022 diretto da Mark Williams con Liam Neeson e Tim Draxl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il film racconta la storia di Travis Block, un agente dell’FBI in pensione. Ora che non è più in servizio, l’uomo è incaricato di aiutare gli agenti sotto copertura, quando questi si ritrovano in situazioni scomode o qualora la loro identità fittizia venga a galla. Quando si ritrova a tirare fuori dai guai l’agente Dusty, Travis fa una scioccante scoperta, che metterà a dura prova il suo codice morale: l’agente viene a conoscenza di una fatale cospirazione all’interno dei suoi ranghi, che coinvolge anche i più alti livelli di grado. La scoperta riguarda l’Operation Unity, un programma nel cui mirino finiscono alcuni semplici cittadini per motivi ignoti, ma di cui è a conoscenza il suo stesso superiore. Per scoprire cosa si celi dietro, Block chiede aiuto a un giornalista, ma le sue indagini metteranno in pericolo la vita di sua figlia e sua nipote…
Blacklight: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Blacklight, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Liam Neeson: Travis Block
- Emmy Raver-Lampman: Mira Jones
- Taylor John Smith: Dusty Crane
- Aidan Quinn: Gabriel Robinson
- Claire van der Boom: Amanda Block
- Yael Stone: Helen Davidson
- Tim Draxl: Drew Hawthorne
- Georgia Flood: Perla
- Melanie Jarnson: Sofia Flores
- Andrew Shaw: Jordan Lockhart
- Zac Lemons: Wallace
- Gabriella Sengos: Natalie Block
- Daniel Turbill: Running Man
Streaming e tv
Dove vedere Blacklight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.