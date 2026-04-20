Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 aprile 2026

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli scenari internazionali, lo scontro tra Meloni e Trump e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Iran. Spazio anche a un’intervista a Jordan Bardella, leader del Rassemblement National. Spazio poi a un approfondimento, con documenti inediti, sul caso delle forniture di mascherine durante l’emergenza Covid e, infine, a un’inchiesta sui legami internazionali di Ilaria Salis. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Angelo D’Orsi, Piero Sansonetti, Giorgio Mulè, Andrea Ruggieri, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Felice Manti e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.