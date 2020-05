Apertura bar, ristoranti, parrucchieri: date regioni | 18 maggio | 1 giugno

Tutta Italia attende l’ufficialità sulla data di apertura di molte delle attività che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rimaste chiuse nonostante l’ultimo Dpcm del 26 aprile: tra queste ci sono bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e piscine. Inizialmente, la data di apertura di questi settori era prevista per il 1 giugno 2020: il provvedimento del governo Conte, infatti, prevedeva che solo a partire da quel giorno – e rispettando una serie di accorgimenti per tutelare la salute delle persone – quelle attività potessero rialzare le saracinesche. Ma nelle ultime settimane l’esecutivo ha subito un forte pressing da parte dei governatori delle singole Regioni, che hanno chiesto una riapertura anticipata di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e piscine.

Alla fine, in alcuni casi, il governo ha deciso di cedere. Ecco perché alcune Regioni riapriranno il 18 maggio, mentre altre rimarranno sul 1 giugno. Viene infatti garantita l’autonomia decisionale da parte delle Regioni. Ma quando riaprono bar e ristoranti in Lombardia o in Veneto? E in Piemonte, in Emilia-Romagna e al Sud Italia? Di seguito, ecco una panoramica di tutte le Regioni italiane con la data di apertura ufficiale di queste attività.

>> L’articolo verrà aggiornato man mano che arriveranno le ufficialità delle date delle singole Regioni <<

LOMBARDIA

La Lombardia è di gran lunga la zona più colpita dal Coronavirus in Italia. Anche nel corso della Fase 2, la Regione guidata da Attilio Fontana continua a registrare circa il 50 per cento dei nuovi contagi quotidiani. Non c’è ancora una data ufficiale di apertura per bar, ristoranti, palestre, piscine e parrucchieri: gli ultimi dati disponibili di R0, forniti con l’Iss e basati sulle rilevazioni avvenute fino al 27 aprile, davano l’indice di contagio della Lombardia a 0,53. Tuttavia, visto l’ancora alto numero di nuovi contagi, le attività sopra citate dovrebbero aprire regolarmente il 1 giugno.

PIEMONTE

Anche il Piemonte non è ancora arrivato a una decisione. C’è ancora molta prudenza sulla data di apertura di bar e ristoranti, anche perché il contagio è ancora alto. Il governatore Alberto Cirio ha sottolineato che “la ripartenza può e deve convivere con la prudenza” e che l’obiettivo è “riaprire tutte le attività, ma riaprirle per sempre”. L’R0, al 27 aprile, era il terzo più alto d’Italia: 0,75. Anche per il Piemonte, al momento, la data più probabile rimane il 1 giugno.

VENETO

Il Veneto è una delle Regioni più colpite dal Coronavirus, ma anche una di quelle che ha saputo reagire meglio: il governatore Luca Zaia si è detto addirittura “pronto a far ripartire tutto anche prima del 18 maggio”. R0 è a 0,53, ma bisogna considerare anche che in numeri assoluti il Veneto è stata tra le Regioni più colpite dal Covid-19. “Noi siamo rispettosi delle regole – ha detto ancora Zaia – non perché non abbiamo coraggio ma perché fare delle norme che non hanno basi giuridiche solide significa mettere nei guai i cittadini. Stiamo discutendo e proponendo al governo di affrontare una fase di transizione”. Dalle parole del governatore, dunque, si intende che il Veneto ha chiesto l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e piscine per il 18 maggio. La risposta dell’esecutivo non è ancora arrivata.

VALLE D’AOSTA

Sulla Valle d’Aosta non è arrivata ancora alcuna ufficialità. Probabile, tuttavia, che visti i pochi nuovi contagi quotidiani il governo possa approvare una riapertura già a partire dal 18 maggio.

TRENTINO ALTO ADIGE

Il Trentino Alto Adige è stata una delle prime Regioni a ufficializzare la data di apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e piscine. Nella mattina dell’8 maggio, infatti, la Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di staccarsi dalle prescrizioni del Dpcm e varare una legge provinciale che regola la ripresa graduale delle attività economiche ancora sottoposte al lockdown. I servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, centri estetici), i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) riaprono l’11 maggio.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Anche il Friuli-Venezia Giulia non sta risentendo, nelle ultime settimane, di moltissimi nuovi contagi: si va verso un’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e piscine a partire dal 18 maggio. A confermarlo il governatore Massimiliano Fedriga: “Lunedì 11 maggio ripartiamo, ma non proprio con tutto. Abbiamo fatto una proposta molto responsabile: abbiamo detto, partiamo lunedì con il commercio al dettaglio e dal 18 maggio con le attività mancanti”.

LIGURIA

In Liguria il governatore Giovanni Toti sta pensando di anticipare di una settimana l’apertura dei ristoranti rispetto alle richieste del governo. Dunque, la data per bar e servizi di ristorazione dovrebbe essere quella del 25 maggio. Tutto dipenderà però dall’andamento del contagio nella Fase 2, i cui effetti si inizieranno a vedere solo nella seconda metà del mese. La Regione sta anche pensando di garantire ai ristoranti maggiore spazio esterno, realizzando delle vere e proprie piazze all’aperto dedicate al cibo.

EMILIA-ROMAGNA

L’Emilia-Romagna è la terza Regione d’Italia più colpita dal Covid in quanto a numero di casi totali. Il governatore, Stefano Bonaccini, nonostante ciò ha dichiarato nei giorni scorsi che “i tempi previsti per bar, ristoranti e parrucchieri potrebbero essere anticipati” se il numero di contagi non subirà una nuova impennata causata dai primi giorni di Fase 2. Dunque, se la curva del contagio si manterrà sui livelli attuali, la data da cerchiare in rosso sarà quella del 18 maggio.

TOSCANA

La Toscana è una delle Regioni che si sta spendendo per un’apertura di bar, ristoranti, palestre, piscine e parrucchieri già dal 18 maggio, con il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani che si è esposto in prima persona al riguardo, anche se gli ultimi dati disponibili di R0 danno l’indice a 0,64. Sulla stessa linea anche il governatore Enrico Rossi.

UMBRIA

Al momento la giunta regionale dell’Umbria (unica Regione italiana ad avere R0 inferiore a 0,2), guidata da Donatella Tesei, ha deciso di non emettere ordinanze in contrasto con quanto previsto dal governo. Nella bozza della Regione con la road map delle aperture, però, per l’11 maggio si prevede il ritorno dei parrucchieri, mentre il 18 maggio l’apertura di ristoranti e bar. Si attende la decisione dell’esecutivo.

MARCHE

La Regione Marche lavora per anticipare l’apertura di parrucchieri e centri estetici già al 18 maggio. Anche qui, però, non c’è ancora nulla di ufficiale.

LAZIO

Nel Lazio il vicepresidente regionale Sala ha anticipato l’intenzione di riaprire quelle attività già il 18 maggio (R0 a 0,62). In caso di ufficialità, come nelle altre Regioni, i bar e i ristoranti dovrebbero rispettare una serie di accorgimenti per garantire la tutela della salute dei clienti. In attesa di una roadmap ufficiale, però, la Regione spinge per anticipare le date di apertura anche per parrucchieri ed estetisti.

ABRUZZO

L’Abruzzo è tra le Regioni che spingono per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e piscine già dal 18 maggio. “La Regione Abruzzo ha inteso indicare la data delle 18 maggio, in linea con molte altre regioni e in un clima di leale collaborazione istituzionale con il Governo, al quale le Regioni hanno chiesto di modificare e accelerare i calendari di apertura di alcune attività”, ha fatto sapere il presidente Marco Marsilio.

MOLISE

Il Molise guida la “classifica” degli indici di contagio più alti d’Italia è il Molise, con 0,84. Sebbene registri pochi nuovi casi quotidiani, la Regione ha evidentemente una percentuale di popolazione che hanno contratto il Coronavirus così bassa da dover essere considerato comunque in grande pericolo in caso di riapertura. Al momento, dunque, la data più probabile è quella prevista dal Dpcm: 1 giugno.

BASILICATA

Ancora nulla di ufficiale dalla Basilicata, dove però l’orientamento è quello di seguire le altre Regioni verso una riapertura già il 18 maggio.

CAMPANIA

In Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca si è sempre dimostrato molto rigido con l’obiettivo di tutelare al massimo la salute dei cittadini, iniziano a esserci spiragli per una parziale apertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici già dal 18 maggio. Più difficile, invece, una riapertura anche per palestre e piscine.

PUGLIA

A fronte di pochi nuovi contagi da Coronavirus, secondo i dati dell’Iss la Puglia – al 27 aprile – registrava un R0 pari a 0,78. Un valore molto alto, che se confermato nelle prossime settimane potrebbe scoraggiare una riapertura anticipata. Le ipotesi sul tavolo, dunque, sono due: mantenere l’apertura di bar, ristoranti, palestre, piscine e centri estetici al 1 giugno, o anticipare al 18 maggio magari solo le prime due categorie. Si attende l’ufficialità.

CALABRIA

La Calabria è finita nell’occhio del ciclone dopo la discussa ordinanza della governatrice, Jole Santelli, che ha riaperto dal 30 aprile bar e ristoranti esclusivamente con servizio all’aperto. Il Governo ha impugnato il provvedimento. Difficile, dunque, ipotizzare che la data ufficiale di apertura di bar, ristoranti, piscine, palestre e parrucchieri non sia il 18 maggio.

SICILIA

In Sicilia la giunta guidata da Nello Musumeci sta discutendo se anticipare al 18 maggio l’apertura di parrucchieri e barbieri. Per il resto, compresi bar e ristoranti, si va verso un allineamento con le richieste del governo: 1 giugno.

SARDEGNA

Con un’ordinanza, il governatore della Sardegna Christian Solinas ha deciso di anticipare alcune aperture: l’11 maggio riprendono parrucchieri ed estetisti, mentre per bar e ristoranti non c’è ancora una data ufficiale, anche se si propende per il 18 maggio.

