Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Puglia: le date

Quando è prevista l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e palestre in Puglia? A porsi la domanda sono numerosi cittadini pugliesi, frastornati dalle diverse date tirate in ballo fino ad ora. Allo stato attuale, infatti, in vigore c’è il Dpcm emanato il 26 aprile scorso dal governo che prevede due step per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il primo si avrà il 18 maggio con la riapertura del commercio al dettaglio, mentre il secondo è previsto il 1 giugno con la riapertura di parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti (quest’ultimi sono già aperti ma solo con servizio d’asporto). Tuttavia, l’11 maggio durante la Conferenza Stato-Regioni il governo ha autorizzato le Regioni ad anticipare in autonomia e ovviamente in totale sicurezza anche quelle riaperture inizialmente previste per il 1 giugno.

Alla luce di queste novità, dunque, quando è prevista l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e palestre in Puglia?

Apertura in Puglia: le date

La Puglia è una di quelle Regioni che sfrutterà l’autonomia concessa dal governo per anticipare le aperture nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Oltre ai negozi al dettaglio, i musei e le mostre, la cui riapertura era già prevista a livello nazionale, lunedì 18 maggio riapriranno anche parrucchieri e centri estetici. Ad ufficializzarlo è stato lo stesso governatore della Puglia, Michele Emiliano, sul suo profilo Facebook. “Io sono abituato a poche chiacchiere e molti fatti – ha scritto Emiliano – In questo caso i fatti corrispondono ad atti pubblici, chiari e ufficiali. Il 18 maggio tutti i centri di estetica e acconciatura pugliesi potranno riaprire nel rispetto delle prescrizioni della mia ordinanza”.

Anche bar e ristoranti potranno rialzare le serrande dal 18 maggio. Per l’ufficialità manca solamente l’ordinanza della Regione, che verrà emanata una volta che il governo avrà fornito le linee guida dell’Inail per la riapertura in totale sicurezza dell’attività. Ma si tratta solamente di una formalità dal momento che la notizia della riapertura è stata già anticipata dal governatore della Puglia. Ancora saracinesche abbassate invece per quanto riguarda palestre, discoteche, sale teatrali e cinematografiche.

