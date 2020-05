Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Trentino Alto Adige: le date

Quali sono le date ufficiali per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Trentino Alto Adige? Sebbene l’ultimo Dpcm preveda per queste attività una ripartenza dal 1 giugno, in queste settimane di Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia sono tante le Regioni che stanno prendendo iniziative autonome, allontanandosi più o meno dalle prescrizioni dell’esecutivo. Il contagio, infatti, non è uniforme su tutto il territorio nazionale: ci sono Regioni molto più colpite di altre e questo, secondo molti governatori, giustifica delle riaperture differenziate delle attività sottoposte ancora al lockdown.

Tra queste regioni c’è pure il Trentino Alto Adige, che anzi è stato uno dei primi a ufficializzare una data di apertura per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Apertura in Trentino: le date

Nella mattina dell’8 maggio 2020 il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige. A partire da giorno 9 sono riaperti i negozi, mentre da lunedì 11 maggio tocca a parrucchieri, estetisti, bar, ristoranti, biblioteche e musei. Gli asili riprendono dal 18 maggio con gruppi ridotti, mentre dal 25 maggio riaprono le strutture ricettive e gli impianti a fune. “Dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure – ha detto il governatore Arno Kompatscher – abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo. La Provincia vuole affrontare questa fase all’insegna dell’applicazione della sua autonomia”.

Non si è fatta attendere però la risposta del governo, tramite il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: “Prendo atto – ha detto – che la Provincia autonoma di Bolzano ha inserito nella sua legge che si adeguerà alle linee guida nazionali ed è un segnale di grande responsabilità. Tuttavia, poiché ha deciso di aprire ugualmente alcune attività commerciali pur in assenza delle linee guida sul lavoro che sono in corso di elaborazione in questi giorni dal comitato tecnico scientifico su proposta dell’Inail e alle quali tutti i presidenti di Regione, anche nella conferenza Stato Regioni di ieri, hanno dichiarato di attenersi, il governo non può fare altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro”.

Il governo, dunque, impugnerà la legge provinciale del Consiglio di Bolzano. Ma, al momento, le date di apertura di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri in Trentino Alto Adige restano quelle previste dal provvedimento regionale.

