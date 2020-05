Oms: “Sintomi stanno cambiando, forse già contagiati tre milioni di italiani”

Ci si attendono risposte importanti dai test sierologici che in questi giorni vengono somministrati a un campione di italiani, per lo più operatori sanitari e forze dell’ordine. Con il passare delle settimane d’altronde continua a scoprire elementi in più di questo virus, anche se tanti sono ancora gli aspetti da chiarire. “Lo screening con il test sierologico non è vincolato alla riapertura del Paese dopo la Fase 1, ma ci permetterà di ricostruire la reale circolazione del virus e potrebbe dirci che il contagio ha già colpito un numero di italiani diverso da quello indicato dai bollettini”. A dirlo è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un’intervista al Messaggero.

Ancora troppo presto per dire quanti sono stati realmente gli italiani contagiati dal Covid-19. Secondo i dati della Cina, una stima attendibile parlerebbe di circa “tre milioni” di nostri concittadini, sottolinea Guerra. Un numero evidentemente molto maggiore rispetto a quello ufficiale. “Abbiamo regioni, molto popolose, che hanno avuto un attacco intenso del virus. Ma i valori saranno ovviamente molto differenti da regione a regione”, aggiunge il direttore aggiunto dell’Oms.

I test avranno inoltre un’importanza fondamentale per capire chi ha già sviluppato gli anticorpi. Sulla durata della protezione fornita dalle immunoglobuline prodotte dall’organismo dopo l’incontro con il virus, però, sottolinea Guerra, “l’esperienza sulla famiglia dei Coronavirus dice che l’immunità dura 1 o 2 anni. Questo è nuovo, per cui non ci sono certezze. Ma non abbiamo un caso al mondo di recidiva”. Nel corso dell’intervista al Messaggero, l’esperto sottolinea inoltre come bisogna cercare con grande tempismo i positivi su tutto il territorio, oltre a sottolineare come i sintomi classici del Covid-19 stanno cambiando, per cui servirà ulteriore attenzione per non disperdere il lavoro fatto finora.

