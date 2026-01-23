Gruppo FS e Ospedale pediatrico Bambino Gesù: il viaggio della cura inizia con l’accoglienza

Il Gruppo FS conferma il proprio impegno a favore delle persone e delle comunità sostenendo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù attraverso una raccolta fondi dedicata al “Progetto Accoglienza”, iniziativa pensata per supportare le famiglie dei bambini lungodegenti costrette a spostarsi per ricevere cure specialistiche.

La raccolta fondi, aperta agli oltre 96 mila dipendenti del Gruppo, è stata avviata il 19 dicembre 2025 e proseguirà fino al 9 aprile 2026, con l’obiettivo di garantire servizi essenziali alle famiglie costrette a lunghi periodi di permanenza lontano da casa. Il “Progetto Accoglienza” offre ospitalità gratuita, pasti, trasporti, sostegno psicologico, mediazione culturale, corsi di lingua e attività scolastiche, contribuendo a rendere più sostenibile il percorso di cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Durante il periodo della raccolta fondi, presso le biglietterie automatiche di Trenitalia (Gruppo FS), poco prima della finalizzazione dell’acquisto del biglietto, sullo schermo comparirà un pop- up dedicato alla raccolta fondi. In questa fase, i viaggiatori potranno effettuare una donazione volontaria a sostegno del Progetto Accoglienza.

“L’accoglienza è un valore che da sempre guida il nostro modo di operare”, ha dichiarato Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS. “Sostenere il Progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù significa essere concretamente al fianco delle famiglie che affrontano percorsi di cura complessi, offrendo loro non solo un supporto materiale, ma anche un segno tangibile di vicinanza e attenzione. Un impegno che riflette la nostra responsabilità sociale e la volontà di mettere le persone al centro di ogni viaggio.”

“Ogni percorso di cura inizia molto prima dell’ingresso in ospedale: comincia quando una famiglia si sente accolta, ascoltata e accompagnata. È in quel momento che nasce la fiducia, ed è da lì che può davvero iniziare la guarigione” ha sottolineato Tiziano Onesti, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Il contributo del Gruppo FS, dei suoi dipendenti e dei viaggiatori che sceglieranno di donare, ci aiuta a trasformare ogni viaggio in un gesto di solidarietà concreta. Un biglietto acquistato può diventare una mano tesa, una stanza calda, un sorriso condiviso con chi sta affrontando la malattia di un figlio. Grazie al Gruppo FS, che ancora una volta sceglie di camminare al nostro fianco, possiamo continuare a costruire insieme una rete di accoglienza fatta di cura, amore e speranza. Perché nessuna famiglia dovrebbe mai sentirsi sola nel momento del bisogno”.

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il più grande Policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa e rappresenta un punto di riferimento internazionale per la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nel 2024, il Progetto Accoglienza ha sostenuto 4.351 famiglie, assicurando oltre 100.000 pernottamenti gratuiti e numerosi servizi dedicati alle degenze prolungate.

Accanto alla raccolta fondi, il Gruppo FS sostiene alcune associazioni di volontariato mettendo a disposizione spazi di proprietà concessi a titolo totalmente gratuito, trasformati in luoghi di accoglienza destinati alle famiglie dei piccoli pazienti, ampliando così la rete di supporto offerta dall’Ospedale.

Con il claim “Il nostro viaggio inizia con l’accoglienza”, l’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale del Gruppo FS, che riconosce nell’attenzione alle persone un elemento fondante della propria identità e un contributo concreto alla costruzione di un futuro più inclusivo e solidale.