Macchie bianche sulle unghie, quando preoccuparsi e quali sono le cause principali

Le unghie non sono solo un aspetto estetico: sono un indicatore significativo della salute generale del nostro corpo.

A volte, piccole alterazioni possono rivelare carenze nutrizionali, danni meccanici o anche patologie sistemiche.

Tra queste alterazioni, le macchie bianche sono fra le più comuni e, sebbene spesso vengano trascurate, è importante comprendere cosa potrebbero significare.

Il significato delle macchie bianche sulle unghie: possibili cause

Le macchie bianche, o discromie, sulle unghie possono variare da semplici puntini a linee trasversali chiamate leuconichia, o addirittura da rigonfiamenti della lamina ungueale.

Queste manifestazioni, apparentemente innocue, possono rivelare molto di più. I piccoli graffi o crepe bianche, che spesso si notano sulle unghie, sono tipicamente causati da danni meccanici come traumi ripetuti o manicures aggressive.

Inoltre, sono anche legati a carenze di vitamine e minerali, in particolare la biotina, lo zinco e il calcio, nutrienti essenziali per mantenere la salute delle unghie. Se ignorati, questi segni possono evolversi in fragilità ungueale e portare a rotture e danni irreversibili.

In alcuni casi, le macchie bianche sulle unghie possono assumere una forma più preoccupante, come la leuconichia, che è spesso associata a carenze di minerali vitali o a patologie sistemiche. L’avvelenamento da metalli pesanti o le malattie dermatologiche, come la psoriasi o l’alopecia areata, sono tra le cause più gravi di queste alterazioni.

Inoltre, anche fattori esterni, come l’uso frequente di smalti o solventi aggressivi, possono danneggiare le unghie, provocando alterazioni visibili nella loro struttura. Infine, le infezioni fungine, che colpiscono spesso le unghie, possono anch’esse causare la comparsa di macchie bianche, accompagnate da arrossamenti, dolore e un aspetto irregolare della lamina.

Diagnosi e trattamento

Il trattamento delle macchie bianche dipende dalla causa sottostante. In caso di carenze nutrizionali, è fondamentale intervenire con un’alimentazione equilibrata, che includa alimenti ricchi di vitamine, minerali e proteine.

Le uova, la carne, il pesce, i legumi, i latticini e le verdure verdi sono tra gli alimenti più indicati per rinforzare le unghie e prevenire eventuali carenze.

Anchel’uso di integratori contenenti biotina e vitamine del gruppo B può essere utile, ma deve sempre avvenire sotto la supervisione di un medico o di un nutrizionista.

Dal punto di vista estetico e pratico, è consigliabile ridurre l’uso di trattamenti chimici aggressivi come smalti e solventi, che possono indebolire ulteriormente le unghie.

L’adozione di una routine di cura regolare, che prevede l’applicazione di oli o creme nutrienti, può migliorare l’aspetto e la resistenza delle unghie, proteggendole da ulteriori danni.

L’importanza di rivolgersi ad un dermatologo

Le infezioni fungine e le malattie dermatologiche richiedono invece un intervento mirato da parte di un dermatologo. È importante consultare un esperto, soprattutto se le macchie bianche sono accompagnate da altri segni preoccupanti come dolore, arrossamenti o cambiamenti nel colore e nella forma delle unghie.

Il dermatologo, grazie a visite specifiche e a esami approfonditi, è in grado di identificare la causa dell’infezione o della patologia e prescrivere il trattamento adeguato.

Nel caso delle infezioni da funghi, ad esempio, sarà necessario seguire un trattamento antifungino, che può durare settimane, e garantire che l’infezione non si diffonda ad altre unghie o parti del corpo.

Un’altra complicazione che non va sottovalutata è il rischio di infezione da Pseudomonas aeruginosa, un batterio opportunista che può insorgere in unghie danneggiate.

Questo microrganismo è noto per la sua resistenza agli antibiotici e può causare infezioni dolorose e difficili da trattare, che si manifestano con colorazioni verdastre o bluastre delle unghie.

In questi casi, una diagnosi tempestiva e un trattamento mirato sono fondamentali per evitare complicazioni.