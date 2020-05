Coronavirus: ecco il cerotto intelligente che segnala in tempo reale se hai il Covid-19

Coronavirus: inventato un cerotto che segnala subito se hai il Covid-19

Viene dagli Usa l’ultima invenzione che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta all’epidemia di Coronavirus: alcuni ricercatori statunitensi, infatti, hanno messo a punto un cerotto che potrebbe rilevare in tempo reale la presenza del Covid-19 prima che vengano sviluppati i sintomi. A svilupparlo è stato un team della Northwestern University, che ha illustrato lo studio sul Journal of American Medical Association. I ricercatori hanno ideato un cerotto delle dimensioni di un francobollo, morbido e flessibile e dotato di sensori per misurar i fattori associati all’insorgere del Covid-19, che viene posizionato alla base della gola. “Il dispositivo trasmette i dati a un server privato in cui degli algoritmi creano riepiloghi grafici che possono essere analizzati dal personale sanitario. Sono più di due dozzine le persone che stanno già testando il cerotto” ha dichiarato John Rogers, ingegnere presso la Northwestern University e responsabile del progetto.

Il primo vaccino cerotto che supera la fase del test su animali

“I primi segni di un’infezione da Coronavirus sono febbre, tosse e difficoltà respiratorie – continua l’esperto – Il nostro dispositivo si trova in una posizione estremamente favorevole per misurare la frequenza respiratoria: la tacca soprasternale, dove si concentra il flusso d’aria durante inspirazione ed espirazione”. Il cerotto è stato inventato per aiutare gli operatori sanitari a monitorare i pazienti sia in ospedale che a casa, consentendo la supervisione dei pazienti senza mettere a rischio il personale. La tempestiva diagnosi, inoltre, permetterebbe di isolare quasi in tempo reale una persona affetta dal Covid-19 evitando, così, che il contagio si propaghi velocemente.

