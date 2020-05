“Ho il Coronavirus da 83 giorni, ma secondo il test sierologico sono negativa”: la storia di Elena

La storia di Elena, positiva al Coronavirus ma negativa al test sieroligico

Elena Nanni è una onicotecnica professionista di San Marino, e ha iniziato ad avvertire i sintomi di una polmonite a inizio febbraio, quando la pandemia di Coronavirus non era ancora esplosa in Italia. Dopo due mesi è risultata positiva al Covid, e secondo i medici Elena ha il Coronavirus da oltre 70 giorni, da quando cioè si è ammalata di polmonite per la prima. Un periodo in cui ha convissuto con il marito e il figlio, in cui è tornata sul luogo di lavoro prima che fosse imposta la quarantena e in cui ha fatto anche un test sierologico, a cui però è risultata negativa. Un altro aspetto allarmante della sua storia. “Se si fossero basati solo sul test non avrebbero mai scoperto che ho il Coronavirus”, racconta Elena, 34 anni, a TPI, preoccupata per l’affidabilità di un sistema diagnostico che, anche nella Repubblica di San Marino, sta adoperando sempre di più i test del sangue prima di passare ai tamponi.

Elena ha iniziato a mostrare i primi sintomi di una polmonite intorno all’11 febbraio, una settimana dopo essersi recata a una convention di tatuaggi a Milano. “Prima ho avvertito dolori muscolari, poi è iniziata una lieve tosse secca” racconta. “Nel giro di mezza giornata la tosse è diventata impressionante, se facevo due scalini non respiravo. Pensavo fosse polmonite, e ho preso la stessa terapia che mi avevano prescritto per l’influenza che ho avuto a dicembre. Poi il 15 febbraio ha iniziato a mancarmi l’olfatto, mi è tornato solo tre giorni fa”, spiega. “Fondamentalmente le ho avute tutte, compresa la febbre alta per almeno una settimana”, dice. Fino al 18 febbraio, quando si è decisa ad andare dalla dottoressa. “Avevo il respiro che scricchiolava. Mi ha fatto fare una lastra d’urgenza, avevo la polmonite, mi ha detto che non ero contagiosa. Dopo il 18 sono tornata a lavoro perché non avevo febbre e l’idea del virus non c’era ancora in Italia. Per fortuna per il mio mestiere (l’onicotecnica, ndr) sono obbligata a portare guanti e mascherine e infatti i miei colleghi non si sono ammalati”.

“Sono stata bene senza problemi, ma la lastra di controllo del 6 marzo me me l’hanno annullata perché intanto è scoppiato il caos, e nel frattempo la mia dottoressa mi ha dato un antibiotico. Dopo 14 giorni ha cominciato a stare male mio marito con dolori muscolari e febbre. I medici non volevano venirlo a visitare per paura del virus, ma quando è peggiorato gli hanno fatto una lastra d’urgenza: aveva la polmonite. Il medico gli ha fatto il tampone il 4 aprile, e in quella occasione ho chiesto che fosse fatto anche a me: il 9 mi hanno comunicato che sono positiva. Il 27 aprile ho ricevuto il risultato del secondo tampone, e sono ancora positiva”, racconta.

Andando a ritroso nell’indagine immunologica, è venuto fuori che Elena aveva il Covid da quando ha avuto la polmonite a febbraio. “Per la dottoressa che mi segue è strano che sia solo una coincidenza, perché i sintomi non erano di una polmonite batterica. Inoltre l’antibiotico non ha avuto effetti sulla tosse. E per lei si può considerare che sono positiva da quando ho perso l’olfatto, il 15 febbraio”, ovvero da 79 giorni, che diventano 83 se si considera che Elena ha iniziato a stare male l’11 febbraio. Il che sarebbe in linea con l’indagine epidemiologica condotta della task force sanitaria della Regione Lombardia, secondo cui il virus circolava a Milano già a fine gennaio, quando almeno 543 cittadini lombardi avevano mostrato i sintomi di quella che allora veniva scambiata per polmonite batteriologica o influenza.

Ma nonostante risulti positiva al Coronavirus da oltre due mesi, al test sierologico che ha effettuato insieme al secondo tampone per verificare la presenza di anticorpi, Elena è risultata negativa, una vera anomalia considerando che in 79 giorni avrebbe dovuto sviluppare entrambi i tipi di anticorpi che l’esame ricerca nel sangue. Che la fa interrogare sull’attendibilità dei test condotti anche su amici e familiari proprio perché venuti in contatto con lei, ma senza mostrare sintomi. “È altamente improbabile che tra tutte le persone negative al test del sangue non ce ne sia nemmeno una positiva”, si chiede, e aggiunge. “Io sono stata fortunata perché ho insistito per il tampone quando sono venuti a farlo per mio marito. Ma molte persone negative al sierologico sono escluse dal tampone”, dice. Nel frattempo, spera che l’esito dell’ultimo esame che dovrà effettuare il prossimo 11 maggio sarà negativo, altrimenti dovrà continuare a vivere una quarantena diventata ormai troppo lunga, con un bimbo di tre anni in casa e senza nemmeno più manifestare i sintomi della malattia. E i giorni a quel punto saranno diventati 90. “Parlano di una ragazza di Bologna positiva da 55 giorni. Beh io lo sono da 83“, conclude Elena.

