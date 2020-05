Coronavirus, sapete quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia?

Coronavirus, quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia: solo 60

Che il Coronavirus sia una malattia che colpisce con particolare durezza le fasce più deboli e anziane della popolazione è un dato ormai abbastanza assodato: tuttavia, a guardare i dati pubblicati sul proprio sito dall’Istituto superiore di sanità, fa impressione il numero di morti sotto i 40 anni di età. Fino al 29 aprile scorso (ultimi dati disponibili) si contavano infatti 60 vittime tra gli under 40. E c’è di più: nella fascia 40-49 anni le vittime sono state 224. Sommato: su 27.682 vittime a causa del Covid in Italia registrati il 29 aprile (oggi sono 28.236), “solo” 282 avevano meno di 50 anni.

I numeri comunicati dall’Iss sottolineano ancora una volta quanto la letalità del Coronavirus si abbassi molto man mano che l’età dei pazienti cala. Nel dettaglio, fino al 29 aprile l’età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid era di 79 anni. Oltre alle fasce sopra citate, sono stati registrati zero morti tra i 10 e i 19 anni, 923 tra i 50 e i 59 anni, 2.756 tra i 60 e i 69, 7.327 tra i 70 e i 79, 10.351 tra gli 80 e gli 89, 3.811 tra i 90 e i 99. Le vittime donne erano 9.684 (38 per cento). Di seguito, il grafico dell’Istituto superiore di sanità che mostra il numero di vittime in Italia per fascia d’età:

A questo link, invece, trovate il grafico interattivo che vi mostra anche il numero di decessi per ciascuna fascia d’età.

