Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 2 maggio.

Il bilancio odierno è di 100.704 attualmente positivi (ieri erano 100.943, -239), 28.710 morti (ieri 28.236, +474) e 79.914 guariti (ieri 78.249, +1665). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 209.328 (ieri 207.428, +1.900). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.808 persone (ieri 81.796,+12); in terapia intensiva ci sono oggi 1.539 pazienti (ieri 1.578, -39); i ricoverati con sintomi sono invece 17.357 (ieri 17.569, -212). I tamponi effettuati oggi sono stati 55.412 (ieri sono stati 74.208).

Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è del 3,43 per cento, una percentuale leggermente in salita rispetto a ieri (2,65) per via del fatto che il numero di test effettuati è stato più basso e i nuovi casi praticamente uguali a ieri. In crescita rispetto ai giorni precedenti anche il numero dei decessi, oggi 474 e ieri 269. Continua invece il lento ma costante calo dei ricoveri ospedalieri (-212) e del numero di pazienti in terapia intensiva (-39 rispetto a ieri).

