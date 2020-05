Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia si avvicina all’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Mentre Governo e Regioni continuano a litigare sulle riaperture – con il primo che spinge perché tutti seguano la linea nazionale e le seconde (soprattutto quelle guidate dal centrodestra) che insistono per una riapertura diversificata – il tasso di diffusione pandemia nel nostro Paese continua a calare, pur rimanendo grave. L’ultimo bollettino parla di 100.943 persone attualmente positive, 28.236 morti e 78.249 guariti per un totale di 207.428 casi. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 2 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS ITALIA – ULTIME NOTIZIE

Il bollettino della Protezione Civile – All’1 maggio in Italia si registrano 100.943 persone attualmente positive al Coronavirus (-608 rispetto al giorno precedente), 28.236 morti (+269) e 78.249 guariti (+2.304). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 207.428 (+1.965). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.796 persone (+88), in terapia intensiva ci sono 1.578 pazienti ( -116), i ricoverati con sintomi sono invece 17.569 (-580). I tamponi positivi ieri sono stati il 2,65% del totale dei test effettuati: è il minimo da inizio pandemia (qui il bollettino completo).

De Luca: “Chi non indossa la mascherina è una bestia” – “Da oggi in Campania c’è l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Chi non la indossa è una bestia, perché non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per il lavoro immane fatto dalla Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sottolineando che in regione la Fase 2 “è già iniziata”.

Calabria, Santelli non arretra sulla riapertura dei bar – La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, tiene il punto sulla sua contestata ordinanza di alleggerimento di alcune misure di contenimento del Coronavirus, confermando che non farà nessun passo indietro nonostante il “forcing” del governo. “La lettera di diffida è arrivata, ho anche parlato con il ministro Boccia, non ritiro l’ordinanza”, ha detto ieri Santelli nel corso di un collegamento con il programma tv Agorà, su Rai 3.

Toti: “Valuteremo riaperture in anticipo per ristoranti e parrucchieri” – “I numeri di oggi ci confermano che la situazione è in miglioramento, e questo ci conforta nelle nostre scelte”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, aprendo alla possibilità di aperture anticipate per parrucchieri e ristoranti. “Il nostro obiettivo è valutare attentamente i dati delle prime due settimane di maggio e, se tutto continuerà ad andare in questa direzione, ragioneremo con grande attenzione e con grande prudenza di anticipare l’apertura di parrucchieri e servizi alla persona, ovviamente applicando regole serie per la tutela delle persone – ha spiegato Toti -, come anche ragioneremo di far ripartire in anticipo i ristoranti, che potranno lavorare utilizzando maggiori porzioni di suolo pubblico, mettendo tavoli a distanza e dotando i camerieri di mascherine e usando tutte le misure e le precauzioni del caso. Stesso discorso poi per gli stabilimenti balneari, che dovranno lavorare in totale sicurezza”. Leggi anche: Lo strano caso della Liguria: record di morti e contagi ma ha interrotto in anticipo il lockdown

Zaia: “Il Veneto può aprire tutto” – Le ultime ordinanze della Regione Veneto “non vanno in contrasto con il Dpcm, ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino”. Lo ha detto il governatore Luca Zaia, secondo cui “il Veneto può aprir tutto, sulla di una certificazione del Comitato scientifico”. Nessun braccio di ferro, però, è in vista col governo: “Le battaglie legali – ha spiegato Zaia – non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volontà; penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia la possibilità di dimostrare un allineamento col Dpcm, per cui non le ritiriamo. Penso che la direzione, sentendo i vari colleghi, andrà verso la riapertura differenziata tra le regioni”.

Vacanze e seconde case: ecco le condizioni del governo – Quando potremo andare in vacanza? E quando si potranno raggiungere le seconde case? Sono domande che molti italiani si stanno facendo in questi giorni. Secondo indiscrezioni, la prima data utile per raggiungere le seconde case, ma solo quelle che si trovano all’interno della propria regione di residenza, potrebbe essere quella del 18 maggio, a patto che nelle prossime due settimane non si rialzi la curva del contagio. Per gli spostamenti fuori Regione, invece, una data vera e propria non c’è, ma c’è una condizione: che R0, l’indice con cui si calcola l’indice di contagio, raggiunge lo 0,2 nazionale (Leggi la notizia completa).

Sileri: “Autocertificazione dovrebbe essere abolita” – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, finito nell’occhio del ciclone per aver detto che tra i congiunti ai quali si poteva far visita dal 4 maggio c’erano anche gli amici, a patto che fossero amici “veri”, è tornato sulla questione affermando in un’intervista al Corriere della Sera: “C’è chi vuole giocare con le parole, ma io ho detto amico vero nel senso che non deve essere una scusa perché c’è chi vive solo, è vedovo o magari ha bisogno di qualcuno che gli tenga il bambino e quindi in mancanza dei nonni e babysitter, un amico è fondamentale”. Sull’autocertificazione per giustificare gli spostamenti delle persone, invece, Sileri dichiara: “Io forse non l’avrei messa, ma capisco la logica perché c’è sempre qualche furbo”. Sileri però aggiunge: “Se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole, mi fido degli italiani”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Lo strano caso della Liguria: record di morti e contagi ma ha interrotto in anticipo il lockdown / 2. Primo maggio, il messaggio di Conte ai lavoratori: “Se scendono i contagi, in alcune zone si riapre prima” / 3. “La Lombardia è pronta a ripartire”: l’ennesimo spot (pagato dai cittadini) per nascondere i fallimenti del modello lombardo

4. Esclusivo TPI – “Al Don Gnocchi di Malnate (Varese) i morti per Covid sono il triplo del dato ufficiale”: parla un infermiere dell’Rsa / 5. Ritratto dell’Italia colpita dal Covid: code e assembramenti al Monte dei Pegni di Torino / 6. Le mascherine della Protezione civile? Acquistate da aziende con sede in paradisi fiscali e già escluse da gare pubbliche

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Scarcerazione boss, dopo le polemiche si dimette capo del Dap Basentini Coronavirus, dove si trasmette di più: il valore di R0 regione per regione Bestiario scolastico ai tempi del Coronavirus: la mia tragicomica esperienza con la didattica a distanza