CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 3milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo: il Covid-19 ha provocato finora la morte di oltre 235mila persone. L’epicentro della pandemia, partita dalla Cina, è negli Stati Uniti e in Europa. Qui le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Covid-19 di oggi, sabato 2 maggio 2020 aggiornate in tempo reale.

Ore 07,45 – Russia, positivo il ministro delle Costruzioni – Ore Dopo il premier Mikhail Mishustin, in Russia anche il ministro delle Costruzioni Vladimir Yakushev è stato contagiato dal Coronavirus. Yakushev è ricoverato in ospedale a Mosca. ​Oggi il Cremlino ha assicurato che ogni precauzione è stata presa per proteggere la salute del presidente, Vladimir Putin.

Ore 07,00 – Usa, via libera all’utilizzo del Remdesivir contro il Coronavirus – Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha dato l’ok all’utilizzo contro il Coronavirus del farmaco Remdesivir, prodotto dalla Gilead. Il disco verde dell’autorità Usa è stato comunicato dal presidente Donald Trump. “Si tratta di una terapia importante per il trattamento dei pazienti Covid ricoverati in ospedale”, ha osservato Trump. Secondo il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, il Remdesivir accelera la guarigione dei malati gravi e riduce il tasso di mortalità.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

L’annuncio della popstar Madonna: “Sono stata contagiata dal Covid” – La popstar americana Madonna ha annunciato su Instagram di essersi sottoposta a un test sierologico e di aver scoperto di aver sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. Quindi, ha spiegato la cantante, “sono stata contagiata dal Covid-19”. Non è chiaro se Madonna fosse consapevole di aver contratto il virus o se non abbia sviluppato alcun sintomo. Ciò che si sa è che l’artista si trova in quarantena dal 16 marzo scorso in Portogallo, con i figli. Nell’annunciare la notizia, Madonna si è anche lasciata andare a una battuta: “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.

Oltre un milione di guariti nel mondo – Oltre un milione di persone sono guarite dal Covid-19. E’ quanto risulta dal database della Johns Hopkins University. I casi totali di contagio sono invece oltre 3,2 milioni mentre i decessi sono stati più di 233 mila. Gli Stati Uniti risultano in testa per numero di guariti (154 mila) seguiti da Germania (123 mila), Spagna (112 mila), Cina (78 mila) e Italia (76 mila).

Trump: “Nel laboratorio di Wuhan accadute cose strane” – Mentre negli Usa si aggrava il bilancio delle vittime per il Coronovirus, con oltre 2mila morti registrati nelle ultime 24 ore e il numero totale dei decessi salito a 62.906, il presidente Trump torna all’attacco di Oms e Cina. Sull’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, il tycoon ha dichiarato: “Dovrebbe vergognarsi, fa da pr per la Cina”. Il presidente Usa, poi, è tornato a parlare dell’origine del Covid-19 accostandolo nuovamente al laboratorio di Wuhan nonostante l’intelligence statunitense abbia escluso che il Coronavirus sia stato creato artificialmente. Eppure, secondo Trump, nel laboratorio di Wuahn sono accadute cose strane, arrivando anche a dichiarare di aver visto le prove che collegherebbero il Covid al laboratorio che si trova nella Capitale dell’Hubei.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

