Coronavirus, vacanze e seconde case: ecco quale potrebbe essere la data in cui ci si potrà spostare tra Regioni

Da lunedì 4 maggio entrano in vigore le nuove disposizioni anti-Coronavirus, ma molti italiani già pensano alla data in cui potranno raggiungere le seconde case o andare in vacanza spostandosi liberamente tra le Regioni. Una data alla quale sta lavorando anche il governo in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è il 18 maggio: se entro quella data non vi saranno stati nuovi picchi, relativi alle prime due settimane della fase 2, l’esecutivo potrebbe autorizzare il raggiungimento delle seconde case all’interno della propria Regione di residenza. È probabile, comunque, che attraverso i medici di base si debba comunicar lo spostamento alle Asl con date di arrivo e ripartenza per favorire l’organizzazione delle strutture.

Renzi: “I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi”

Più complicate la questione vacanze e, di conseguenza, gli spostamenti fuori Regione. Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, infatti, la possibilità di spostarsi da una Regione all’altra verrà concessa solamente quando l’indice di contagio, il famoso R0, avrà raggiunto lo 0,2 nazionale. Attualmente, secondo quando dichiarato dal governo, si trova a livello nazionale allo 0,7, anche se in alcune Regioni potrebbe essere più alto. La speranza di tutti è che ovviamente R0 continui a scendere, ma con la riapertura delle attività produttive, dei negozi e, a partire dal 1 giugno di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri, potrebbe anche risalire, rendendo più complicato la possibilità di spostarsi tra Regioni.

