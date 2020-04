Coronavirus: come si compila l’autocertificazione dal 4 maggio

Da lunedì 4 maggio entreranno in vigore le nuove regole previste dal Dpcm anti-Coronavirus, norme che influiranno anche sul modulo necessario per gli spostamenti: di seguito viene spiegato come si compila l’autocertificazione alla luce delle novità introdotte nel decreto. Come svelato ieri dal Corriere della Sera, il modulo dell’autocertificazione dovrebbe rimanere lo stesso attualmente in vigore e scaricabile qui. La decisione finale verrà presa dal Viminale nelle prossime ore, ma l’orientamento sembrerebbe essere quello anche perché, per motivi di privacy, non dovranno essere indicate le generalità dei congiunti, motivo per cui non c’è bisogno di fornire una nuova autocertificazione ai cittadini.

Il modulo, quindi, andrà compilato seguendo le seguenti regole: 1) Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento, 2) compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione, 3) riempire tutti gli spazi barrando la casella “situazione di necessità”, 4) nello spazio “a questo riguarda che” specificare che si tratta di una visita a un congiunto, inserendo il grado di parentela ma senza svelare l’identità. Su quali siano i congiunti che si possono andare a trovare sarà la presidenza del Consiglio a fare chiarezza nella prossime ore probabilmente con una Faq, che verrà pubblicata sul sito del governo. Negli ultimi giorni, infatti, dalla cerchia ristretta dei parenti più stretti si è poi passati a fidanzati e persino amici. Motivo per cui è necessario un chiarimento da parte del governo prima che entrino in vigore le nuove norme.

