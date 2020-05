Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 1 maggio.

Il bilancio odierno è di 100.943 attualmente positivi (ieri erano 101.551, -608), 28.236 morti (ieri 27.967, +269) e 78.249 guariti (ieri 75.945, +2.304). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 207.428 (ieri 205.463, +1.965). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.796 persone (ieri 81.708,+88); in terapia intensiva ci sono oggi 1.578 pazienti (ieri 1.694, -116); i ricoverati con sintomi sono invece 17.569 (ieri 18.149, -580). I tamponi effettuati oggi sono stati 74.208 (ieri sono stati 68.456). I tamponi positivi sono stati il 2,65 per cento del totale dei test effettuati: è il minimo da inizio pandemia.

Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è del 2,65 per cento, di nuovo al minimo da inizio pandemia. Un numero, infatti, che conferma il trend degli ultimi giorni. Dimostrazione, questa, che in generale la situazione continua a migliorare, seppur lentamente. Continua a calare, per la prima volta sotto i 2mila, il numero di nuovi casi registrati di pazienti positivi. A calare anche il numero dei morti, che ieri era sceso sotto i 300 (285) mentre oggi i nuovi decessi sono 269.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

