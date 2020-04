Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 aprile: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 29 aprile.

Il bilancio odierno è di 104.657 attualmente positivi (ieri erano 105.205, -548), 27.682 morti (ieri 27.359, +323) e 71.252 guariti (ieri 68.941, +2.311). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 203.591 (ieri 201.505, +2.086). In isolamento domiciliare ci sono invece 83.652 persone (ieri 83.619, +33); in terapia intensiva ci sono oggi 1.795 pazienti (ieri 1.863, -68); i ricoverati con sintomi sono invece 19.210 (ieri 19.723, -513). I tamponi effettuati oggi sono stati 63.827 (ieri 57.272, quindi oggi 6.555 test effettuati in più). I morti, ieri, erano aumentati di 382, mentre oggi di 323.

Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è del 3,27 per cento. Al minimo da inizio pandemia. Un numero, questo, che abbassa ulteriormente la media degli ultimi giorni (ieri al 3,65 per cento). Dimostrazione, questa, che in generale la situazione continua a migliorare, seppur lentamente. Continua a calare, inoltre, il numero di pazienti in terapia intensiva (-68), ormai siamo a meno della metà del picco massimo di 4.068 raggiunto durante la pandemia) e dei ricoveri ospedalieri (-513). Sono solo 33 in più invece i pazienti in isolamento domiciliare.

