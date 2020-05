Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Sardegna: le date

Quali sono le date ufficiali per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Sardegna? Sebbene l’ultimo Dpcm preveda per queste attività una ripartenza dal 1 giugno, in queste settimane di Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia sono tante le Regioni che stanno prendendo iniziative autonome, allontanandosi più o meno dalle prescrizioni dell’esecutivo. Il contagio, infatti, non è uniforme su tutto il territorio nazionale: ci sono Regioni molto più colpite di altre e questo, secondo molti governatori, giustifica delle riaperture differenziate delle attività sottoposte ancora al lockdown.

Tra queste regioni c’è pure la Sardegna, il cui governatore ha emesso un’ordinanza (che sta però facendo molto discutere) sulla data di apertura per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Apertura in Sardegna: le date

L’ordinanza emanata da Solinas prevede che già lunedì 11 maggio riaprano parrucchieri e centri estetici, ma solo in alcuni comuni: quelli che hanno un indice di contagio R0 minore di 0,5. In tutte queste città della Sardegna, dall’11 maggio è possibile riaprire la saracinesca anche per negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie. Tuttavia, come già anticipato, l’ordinanza di Solinas ha sollevato moltissime polemiche, soprattutto da parte di alcuni sindaci dei vari comuni (su tutti, Cagliari e Sassari) che hanno annunciato che non emetteranno ordinanze per uniformarsi al provvedimento della Regione.

La polemica scaturisce dal fatto che, come ammesso dallo stesso Solinas, il calcolo di R0 per ogni comune doveva essere svolto dall’università di Sassari. Tuttavia, a causa dell’eccessivamente basso numero di contagi, in oltre il 90 per cento dei comuni non è stato possibile effettuare il calcolo. E senza R0 diventa difficile riaprire le attività commerciali sopra menzionate. Su un totale di 377 comuni, solo 14 hanno un valore credibile di R0. Tutti gli altri 363 hanno avuto “meno di 30 casi di Coronavirus e questo sterilizza la possibilità di calcolo”. Solinas, allora, per rendere operativa la sua ordinanza ha deciso di uniformare il valore di R0 per tutta la Sardegna a 0,48, ma ciò non ha lasciato tranquilli alcuni sindaci, che hanno deciso quindi di non adattarsi a ciò che ha previsto il governatore sardo. Anche perché, fanno notare alcuni di essi, la mancanza di positivi al Covid non indica una maggior sicurezza, visto che mancano tamponi e test sierologici per calcolare più precisamente l’entità del contagio e dell’immunità.

Per quanto concerne invece bar, ristoranti, palestre e piscine, la discussione è ancora in corso: non c’è nessuna ufficialità.

