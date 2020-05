Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Calabria: le date

Quali sono le date per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Calabria? Sebbene l’ultimo Dpcm preveda per queste attività una ripartenza dal 1 giugno, in queste settimane di Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia sono tante le Regioni che stanno prendendo iniziative autonome, allontanandosi più o meno dalle prescrizioni dell’esecutivo. Il contagio, infatti, non è uniforme su tutto il territorio nazionale: ci sono Regioni molto più colpite di altre e questo, secondo molti governatori, giustifica delle riaperture differenziate delle attività sottoposte ancora al lockdown.

>> Apertura bar, ristoranti, parrucchieri e palestre: le date, regione per regione <<

Tra queste regioni c’è pure la Calabria, che nelle scorse settimane si è resa protagonista – con una discussa ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli – di un vero e proprio balzo in avanti rispetto alle prescrizioni del governo rispetto alla data di apertura per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Apertura in Calabria: le date

Il 29 aprile la governatrice Santelli ha firmato un’ordinanza che prevedeva, dal giorno dopo, la riapertura di tutti quei bar e quei ristoranti che potevano garantire il servizio all’aria aperta. Non solo dunque a domicilio o da asporto, ma anche da consumare sul posto, benché all’esterno e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Il balzo in avanti della Calabria non è stato ben visto dall’esecutivo, con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia che ha impugnato l’ordinanza di Santelli davanti al Tar. Il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro si è pronunciato con sentenza il 9 maggio, annullando l’ordinanza nella parte in cui dispone che sul territorio della Regione è “consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”.

Santelli però non si è data per vinta e, dopo aver definito quella del Governo Conte una “vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha avuto validità”, ha emesso una nuova ordinanza che allarga le maglie riguardo a una serie di altri comportamenti: dal 10 maggio, infatti, in Calabria si possono raggiungere le seconde case, assieme a un solo componente del nucleo familiare, per lavori di manutenzione e con l’obbligo di rientro nella stessa serata nel proprio domicilio; si può fare la spesa con più componenti dello stesso nucleo familiare, stessa cosa per la visita ai cimiteri; è consentita l’attività sportiva anche in strutture e circoli ma in spazi all’aperto, con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata; allevamento e addestramento di animali; la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi); l’attività di toelettatura, su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati.

Tornando all’apertura di bar e ristoranti, è molto probabile che la Calabria torni alla carica per il 18 maggio, data in cui gran parte delle Regioni vogliono iniziare a prendere decisioni autonome rispetto al governo. Si aspetta solo l’ufficialità. Come anche per l’apertura di palestre, centri estetici e piscine.

